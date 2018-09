"Avengers 4": Mark Ruffalo indicó que ya iniciaron las grabaciones 

Mark Ruffalo, actor que interpreta a la temible Hulk, acaba de confirmar que se encuentra grabando escenas adicionales de "Avengers 4" y que el equipo de producción ya inició las filmaciones de la parte final de la esperada secuela.



El actor conversó con el podcast The Marvelists y confirmó que ya se tiene todo listo para el esperado final de "Avengers 4". "Estamos haciendo tomas desde septiembre. Aún no sabemos qué pasará al final. Pero adicionalmente a las tomas estamos por finalizar la película (saga), ya que le año pasado no pudimos hacerlo", comentó Mark Ruffalo.



Mark Ruffalo manifestó que la película es un "organismo vivo" y también indicó que muchas veces vuelven a grabar escenas para poder llevar la película en otra dirección a la que originalmente se pensó.



El actor también contó sobre algunas técnicas que usan Joe y Anthony Russo para evitar las filtraciones de la película antes de su gran estreno.



"Nos dieron guiones falsos. Eso realmente hizo que me volara la cabeza, porque estaba como, realmente tienes que complicarte la vida para darle a todos un guion que no es del todo lo que va a pasar, sabes... Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo hasta que recién lo vimos terminado", sentencia Mark Ruffalo.