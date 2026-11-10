Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Cortesía
Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Cortesía
Por Redacción EC

El cantante argentino Bahiano, exvocalista de la agrupación Los Pericos, ofrecerá un concierto el viernes 26 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones Barranco, donde interpretará los éxitos de su etapa con la banda y temas de su carrera como solista.

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