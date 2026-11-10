El cantante argentino Bahiano, exvocalista de la agrupación Los Pericos, ofrecerá un concierto el viernes 26 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones Barranco, donde interpretará los éxitos de su etapa con la banda y temas de su carrera como solista.

El espectáculo musical incluirá en su repertorio canciones como “Pupilas lejanas”, “Sin cadenas”, “Óyelo” y “Tarde gris”, composiciones que han mantenido vigencia entre distintas generaciones de espectadores.

La jornada musical contará también con la participación de la artista emergente de la escena argentina Palo | Foto: Cortesía

El evento contará también con la participación de la intérprete argentina Palo, quien presentará un repertorio centrado en el reggae, R&B y pop con temas como “Hacela corta morocho” y “Loco lindo”, pertenecientes a su disco “Más Allá”.

Asimismo, la escena peruana estará representada en el escenario por las agrupaciones Shiva Shanti y Lotus Trip. Las entradas están disponibles en Joinnus a partir de los S/ 135.