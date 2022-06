Después de una larga espera, ARMY inició con la cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, “Proof” y su comeback “Yet To Come” (The Most Beautiful Moment).

La boyband más exitosa del momento inició el mes de junio de la mejor forma, tras su participación en la Casa Blanca, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin , V y Jungkook se alistan para el estreno de Proof, además de la celebración de su noveno aniversario como banda, este 13 de junio.

Bangtan espera emocionar a sus fans con su más reciente trabajo discográfico, el cuál será lanzado este 10 de junio, a solo dos días de su celebrar su aniversario. En ese sentido, a continuación te compartimos los horarios por países para que no te pierdas ningún detalle de tu banda favorita.

¿A qué hora se estrena el MV de “Yet To Come”?

BTS lanzó el teaser #2 en YouTube Shorts de su nueva canción “Yet To Come” | VIDEO

Al igual que “Proof”, el estreno del MV “Yet To Come” está paneado ser lanzado este 10 de junio en Corea del Sur. Para Perú, México, y algunos otros países de Latinoamérica el comeback llega en un horario diferente y, a continuación te decimos a qué hora podrás ver el videoclip de la nueva canción de BTS, según tu pais.

‘Yet to Come’ (The most beautiful moment in life), pertenecerá al material discográfico antológico Proof.

MIRA el Teaser #1 de Yet To Come:

Big Hit Music estrenó este martes 7 de junio el primer teaser de la nueva canción de BTS, “Yet to come”

Teaser #2 de Yet To Come:

El segundo teaser del nuevo single de BTS, “Yet To Come” (The Most Beautiful Moment) esta disponible en YouTube Short. HYBE liberó este miércoles 8 de junio 7 clips individuales de cada uno de los miembros de Bangtan. Podrás encontrar el video de los 7 integrantes de BTS a través de la cuenta oficial de HYBE.

¿A qué hora se estrena el álbum “Proof” de BTS?

El lanzamiento de “Proof” será este viernes 10 de junio a la 1 p.m. (hora KST), lo que se traduce a las 11 p.m. del jueves 9 de junio en Perú.

A continuación, los horarios en otros países de la región y el mundo.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11 p.m. del 9 de junio

11 p.m. del 9 de junio Costa Rica y Guatemala: 10 p.m. del 9 de junio

10 p.m. del 9 de junio Chile, Venezuela y Bolivia: 12 a.m. del 10 de junio

12 a.m. del 10 de junio Argentina y Brasil: 1 a.m. del 10 de junio

1 a.m. del 10 de junio España: 6 a.m. del 10 de junio

PROOF DE BTS: CALENDARIO DEL NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN

Proof, el noveno álbum de estudio que prepara BTS, comenzó su preventa el pasado 4 de mayo pero se lanzará al mercado oficialmente este 10 de junio del 2022. “Yet to come”, canción del primer tracklist y D-1, ha sido seleccionada como single de Proof. Te compartimos a continuación un número de fechas importantes en las que BTS lanzará nuevos avances o información del nuevo álbum:

9 de mayo: Tracklists confirmados

17 de mayo: La inspiración

28 de mayo: Fotos conceptuales de Proof

31 de mayo - 2 de junio: Fotos conceptuales (Door)

7 de junio: (solo se conoce la fecha pero no la naturaleza de lo que se revelará)

8 de junio: Teaser #1 del MV (video oficial) de “Yet to come”

9 de junio: Teaser #2 del MV (video oficial) de “Yet to come”

10 de junio: Lanzamiento del álbum “Proof” y del single “Yet to come”

13 de junio: (solo se conoce la fecha pero no la naturaleza de lo que se revelará)

Más sobre “ Proof ”:

“Proof” será un álbum de antología que incluirá tres CD, los cuales contarán la historia musical de BTS y marcará el inicio de un nuevo capítulo de los idols como artistas que han estado en la industria de la música durante los últimos nueve años.

Este nuevo proyecto musical de BTS involucra varios sencillos lanzados anteriormente, en el contexto de ´comebacks´ de la agrupación coreana; así como tres canciones nuevas.