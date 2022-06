BTS: Big Hit lanzó el teaser #1 de su nueva canción “Yet To Come”

Es oficial. Big Hit Music liberó el teaser oficial de la nueva canción de BTS, “Yet to come” (The most beautiful moment in life), la cuál será el single principal del álbum “Proof” de los Bangtan Boys.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, se encuentran alistando los últimos preparativos para su nuevo comeback, y esta mañana se esteno un adelanto del video musical para el próximo sencillo de la agrupación surcoreana de k-pop.

‘Yet to Come’ (The most beautiful moment in life), pertenecerá al material discográfico antológico Proof, que verá la luz este viernes 10 de junio.

Atención ARMY, a continuación te compartimos el teaser oficial de Yet To Come, las metas que ha propuesto el fandom y más detalles del nuevo álbum de Bangtan.

MIRA el Teaser de Yet To Come:

Metas de ARMY para teaser de Yet To Come:

PROOF DE BTS: CALENDARIO DEL NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN

Proof, el noveno álbum de estudio que prepara BTS, comenzó su preventa el pasado 4 de mayo pero se lanzará al mercado oficialmente este 10 de junio del 2022. “Yet to come”, canción del primer tracklist y D-1, ha sido seleccionada como single de Proof. Te compartimos a continuación un número de fechas importantes en las que BTS lanzará nuevos avances o información del nuevo álbum: