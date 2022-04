BTS se presentará en el Estadio Allegiant en Las Vegas con la tercera fecha de “Permission to dance on stage” este viernes 15 de abril. Tras sus dos últimos exitosos conciertos, la boyband regresará una vez más a los escenarios para deleitar a ARMY con un increíble show EN VIVO. En ese sentido, a continuación te compartimos los horarios y cómo ver la transmisión vía ONINE.

Cabe resaltar que el show de Bangtan trae cuatro fechas confirmadas para el 8, 9, 15 y 16 de abril, y a través de El Comercio podrás seguir todas las incidencias del concierto de Bangtan.

VER TAMBIÉN: Jungkook de BTS es el idol más buscado en YouTube en el 2022

Horarios por país para ver EN VIVO el día 3 de BTS en “PTD on stage”

BTS en “PTD on stage in Las Vegas” en Perú, México, Ecuador y Colombia : 21:30 (15 de abril)

: 21:30 (15 de abril) BTS en “PTD on Stage in Las Vegas” en México, Costa Rica y Guatemala : 20:30 (15 de abril)

: 20:30 (15 de abril) BTS en “PTD on stage in Las Vegas” en Chile, Bolivia y Venezuela : 22:30 (15 de abril)

: 22:30 (15 de abril) BTS en “PTD on stage in Las Vegas” Las Vegas en Argentina y Brasil : 23:30 (15 de abril)

: 23:30 (15 de abril) BTS en “PTD on stage in Las Vegas” Las Vegas en España : 4:30 am (16 de abril)

: 4:30 am (16 de abril) BTS en “PTD on stage in Las Vegas” Las Vegas en Corea del Sur: 11:30 horas (16 de abril).

Dónde ver EN VIVO el día 3 de BTS en “PTD on stage” en Las Vegas

El concierto de BTS en Las Vegas solo se podrá ver online en la cuarta fecha acordada para ser este sábado 16 de abril. Para esto, los fans primero deben comprar un boleto a través de la plataforma Weverse Concert.

ARMY puede escoger desde el formato HD hasta 4K para ver el concierto ONLINE EN VIVO. Asimismo, desde esta nota de El Comercio podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto.

Para aquellos que se quedaron sin entradas y/o no tienes la posibilidad de viajar pueden ver el concierto a través de Twitter. El show no es transmitido GRATIS sin embargo ARMY reporta a través del hashtag #PTD_ON_STAGE_LV. Allí encontrarás videos cortos e informes de la situación actual en el estadio Allegiant. El problema se presenta cuando los LINKS no son estables o infrigen los derechos de autor, por ello recomendamos la compra de entradas, así podrás disfrutar del show tranquilamente.

Setlist de PTD on stage Las Vegas

RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook interpretarán sus más grandes éxitos musicales en el Estadio Allegiant. A continuación te compartimos el Setlist de PTD on stage Las Vegas.

Soundcheck Permission to dance on stage D-3:

Para Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 5:00 pm

Para Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador: 6:00 pm

Para Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Chile, Paraguay y Bolivia: 7:00 pm

Para Argentina, Brasil y Uruguay: 8:00 pm

Para España: 1:00 am del domingo 10 de abril