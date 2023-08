En los recuerdos de niñez de Carlos Álvarez (Lima, 1964), la música de Cecilia Bracamonte (Lima, 1949) tiene un lugar especial. “Mi madre, que en paz descanse, era su hincha. Siempre escuchaba sus canciones e iba a sus shows. Crecí admirándola y ahora somos muy amigos”, asegura el humorista. Por ello, no sorprende, que al celebrar 40 años de vida artística se unieran en un potente binomio de arte, humor e improvisación para dar vida a “Peruanísimos”.

“Siempre me gustó el estilo de Cecilia porque le pone fuerza interpretativa e involucra al público. Acaba de cumplir 60 años de vida artística y está como si nada: canta baila, salta, se ríe. La envidio. Tiene mucha energía. Y a diferencia de ella, yo no canto. Mis personajes cantan, pero en la fiscalía”, bromea el artista. “Yo no puedo entender cómo puede pasar de un personaje a otro en un minuto y acordarse de todos los guiones. Es un genio de la imitación”, enfatiza la cantante criolla.

“A veces pienso que no soy imitador sino que sufro de personalidades múltiples (ríe). Resalto humorísticamente lo que de por sí es ridículo. No hago ningún homenaje, al contrario, hago una crítica a estos personajes mediocres, mentirosos, que prometen y no cumplen. Robo sonrisas”, añade Álvarez. “Son carcajadas”, aclara Cecilia.

La primera vez que los artistas nacionales se subieron juntos a un escenario fue en junio último con el show “El Candidato”. Esta vez serán cuatro presentaciones: los días 1, 8, 15 y 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones Bianca.

Carlos Álvarez y Cecilia Bracamonte, binomio de humor y música. (Foto: Britanie Arroyo) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Evaluando propuestas

Alejado de la televisión, luego de su abrupta salida de Willax TV, donde conducía el programa “La Vacuna del Humor”, Álvarez no descarta volver a grabar un programa especial junto a Jorge Benavides y aclara que tiene propuestas para volver a la pantalla chica. Asimismo, asegura haber recibido invitaciones de partidos políticos para encabezar su plancha presidencial.

“Me llamaron de dos canales, pero como todavía no hay nada concreto, no puedo dar detalles. Lo que sí puedo contarte es una cosa más anecdótica. Estoy conversando más con políticos que con los canales. Esta semana tuve cinco reuniones. Me han propuesto estar en planchas presidenciales. Los escucho con educación y cortesía”, narra.

Y cansado de tanta inseguridad, y en medio de esta cruzada que emprendió contra la delincuencia y las amenazas de muerte que recibe, deja abierta la posibilidad de aceptar alguna propuesta.

“Si insisten tanto, por jo... a lo mejor me decido. Es algo que no he decidido aún”, aclara. ¿Por qué ahora no lo descarta? “Porque estoy harto, decepcionado, frustrado y siento rabia. Soy un hombre que tiene 59 años y que dice cuándo va a cambiar esto que cada vez está peor. Cada vez elegimos peores congresistas y presidentes”, lamenta.

“Carlos sería el presidente más cercano a la gente. Yo votaría por él y a ojos cerrados lo apoyaría en su campaña”, asegura Cecilia. “Los peruanos tenemos que unirnos por el bien de nuestro país y de su gente”, agrega.

“Nos debe unir la lucha por la delincuencia y la inseguridad ciudadana. No tengo miedo, pero sí me preocupa. Tengo seguridad y posiblemente también recurra al chaleco antibala, pero no dejaré de luchar porque quiero a mi país. Lo hago como ciudadano, sin ningún interés político. A mí nadie me paga nada. Hemos perdido un poco la sonrisa por el tema, pero no la esperanza ni el optimismo de que esto va a cambiar”, subraya.