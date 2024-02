Carlos Cruzalegui no es más una promesa de la música peruana y latinoamericana. Ahora es una absoluta realidad. Después de encandilar con su prodigiosa voz a Susana Baca, fue reconocido por el argentino estadounidense Kevin Johansen como un artista cuyo talento “va más allá de la estratósfera”. El cantautor nacional anuncia Despertar, un viaje musical de entrega total y verdad que trascenderá lo convencional.

“Despertar se realizará este 27 de febrero en el Teatro Nos de San Isidro. Su nombre alude a un llamado de acción a atrevernos a sentir, a explorar, a armarse de valor y actuar. Llega después de ‘Adormecido’, un tema que inspiró una presentación que hicimos en el Teatro Municipal, hablando y criticando un poco el estado de adormecimiento postpademia en el que nos encontrábamos. Todos sobreestimulados con el teléfono y las redes sociales”, comenta Cruzalegui.

Despertar contará con la participación de una banda completa, de coreografías de baile a cargo de Verónica Garrido-Lecca y de artistas invitados, como: Eve Matin, Moncho Berry, Cecilia Bracamonte, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Carlos Cruzalegui. (Foto: Julio Reaño) / JULIO REAÑO

Vocación por transformar

La carrera artística de Cruzalegui empezó en el 2019. Antes había estudiado cuatro años de medicina. Nunca olvidará aquel Skype con sus padres informándoles su decisión de dejar la carrera para dedicarse a la producción audiovisual, luego de conocer al dúo Alejandro y María Laura.

“Me di cuenta de que quiero dedicarme a esto de lleno. Grabé mis primeras canciones en marzo del 2019 y empezamos con promoción para agosto. Luego llegaría la pandemia. He ido retomando proyectos. El último año hemos venido trabajando bastante música que pronto verá la luz. Siento que es una nueva etapa. Presentaremos tres o cuatro temas antes del disco”, narra.

Acaba de regresar de Buenos Aires, donde estuvo grabando una colaboración con Kevin Johansen. Su capacidad para explorar una amplia gama de géneros musicales, que va desde el pop hasta los ritmos tradicionales latinoamericanos y el drum and bass, demuestra la versatilidad y originalidad que caracterizan su propuesta sonora.

“Conocí a Kevin cuando le abrimos un show en Lima. Ese día conversamos mucho, hubo una conexión bonita. Intercambiamos números de teléfonos. Y para no pecar de intenso, luego de un mes de conocernos le escribí. Le envié parte de un trabajo que estaba haciendo para que me dé su opinión. Me respondió como una semana después con un mensaje de voz. Me dijo que estaba pensando en un estribillo. No lo podía creer. Luego le dije si había oportunidad de grabar con él un tema, allá. Eso fue en diciembre del 2022 y un año después, en diciembre del 2023 grabamos ‘No me lo creo’”, destaca el artista nacional.

La nueva canción de Carlos Cruzalegui en colaboración con Kevin Johansen llegará con un videoclip dentro de dos semanas. Es una reflexión acerca de quién tiene el poder en tiempos en que el pueblo parece que dejó de tener voz. “Esta canción saca un lado de mí que a veces intento ocultar porque quiero mostrarme más encantador y tranquilo”, refiere.

Cruzalegui busca con su música conectar con la gente y lograr que su audiencia se sienta identificada con sus entregas musicales.

“No tengo fecha para el disco todavía. Dependerá de presupuestos. Lo de Kevin saldrá dentro de dos semanas. He tocado muchas puertas y seguiré tocándolas. Ahora como que se han abierto varias, solo espero estar a la altura. Hemos encontrado unos caminos más etéreos. Uno nunca sabe lo que va a pasar”, remarca.