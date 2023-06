Entre fuertes aplausos y fundidos en abrazos, los chefs Virgilio Martínez y Pía León, junto a Malena Martínez y otros miembros de su equipo celebraron como nunca en este escenario. Entre las 1.500 personas presentes, gritos y aplausos a resonaron en el Palacio de las Artes Reina Sofía, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, majestuoso complejo diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Allí también fue aplaudido a rabiar Maido: el restaurante de Mitsuharu Tsumura subió al puesto 6 , el mejor que ha tenido en esta lista, que también incluye a Kjolle, de Pía León, y Mayta, del chef Jaime Pesaque.

La ceremonia también contó con la asistencia de Gastón Acurio, impulsor del gran avance gastronómico en el Perú y hacia el mundo.

Cocina de investigación

Perú en el número 1 es una noticia que nos llena de orgullo: un espaldarazo a la cocina de investigación multidisciplinaria, al producto local, y a una metodología afianzada en la biodiversidad de nuestra geografía/latitudes y cultura nacionales que revela la riqueza de un país y su gente, pero también de una región.

“Es importante que un restaurante latinoamericano tenga esta visibilidad, lo que también nos hace ser bastante consecuentes y coherentes con lo que decimos y hacemos”, dijo Virgilio a la prensa, mostrando un poco de la unión de los cocineros peruanos, la cual se irradia a toda la región. Y no fue lo único que dijo al mundo. “Esto no es sobre ser el número 1, sobre la competencia ni ser el mejor. Esto es sobre lo que hacemos cada día, amar lo que hacemos, seguir logrando nuestras hermosas metas y buscar la verdad”, agradeció emocionado.

Por su lado, Pía León sostuvo: “Gracias al equipo que está aquí y al que nos espera en Lima. Hemos venido trabajando muy duro, pero siempre dándonos una pausa y mirando hacia atrás para ver nuestros pasos y reflexionar”.

Felicidad peruana Los momentos más emotivos de la noche Aparte de los nervios de la espera por conocer el lugar que ocuparon los peruanos, la noche regaló momentos muy emotivos. La chef colombiana Leo Espinosa pidió a los latinos del público vítores para nuestra gastronomía regional, antes del anuncio del premio a la Mejor Chef Mujer para la mexicana Elena Reygadas (importante recordar que las tres últimas ganadoras de este premio son latinas, con Pía León completando esta tríada). Y el reconocimiento al chef vasco Andoni Luis Aduriz, gran amigo del Perú, como Icon Chef de este año. Igualmente la elección de Pía Salazar, de Nuema (Quito, Ecuador), como mejor Pastry Chef. Latinoamérica avanza.

En declaraciones a El Comercio, Virgilio y Pía dijeron que les gustaría que la próxima edición de The World’s 50 Best Restaurants sea en el Perú. “No decimos Lima, decimos el Perú. Podemos pensar en dónde porque hay lugares espectaculares , superinteresantes, únicos, en donde se podría suceder esta celebración mundial y hacer que los ojos gastronómicos estén puestos allí por algunas cuantas horas”.

Entre tanto, Malena Martínez dijo: “En Mater [iniciativa ecosostenible que dirige] solemos seguir algunos pasos: pensar antes de planear, planificar y diseñar todo lo que hacemos, pensar en los siguientes pasos y mirar hacia atrás. Y siempre adaptarse. Sería ingenuo pensar que mantener el statu quo es una opción: tenemos que seguir avanzando sin dejar de prestarle atención a lo que ya hemos logrado”.

Con este importante reconocimiento, Central será incorporado, en el 2024, como el duodécimo restaurante (y el primero latinoamericano) en unirse al exclusivo grupo The Best of the Best, de los restaurantes que ocuparon el N°1 de la lista global desde el 2002, junto con El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park, Mirazur, Noma y Geranium.

El martes 20 de junio el ránking The World’s 50 Best Restaurants eleva este año la expectativa por un triunfo peruano. Calentamos motores de cara al anuncio desde España, con una entrevista a los chefs Virgilio Martínez y Pía León, a propósito de Central, restaurante peruano que, se espera, suba de ránking en la posición global.