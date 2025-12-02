El anime “100 Metros”, del director Kenji Iwaisawa, llegará a los cines peruanos el 11 de diciembre. La película promete una experiencia cargada de emoción, velocidad y un estilo visual único que ha generado gran expectativa entre los fans del anime deportivo.

Basada en el manga Hyakuemu de Uoto, la historia sigue a Togashi, un prodigio de la velocidad, y a Komiya, un joven decidido a superarse. Entre ambos nace una amistad marcada por la rivalidad, donde cada carrera se convierte en una prueba emocional y personal.

La película retrata el mundo del atletismo competitivo mostrando la búsqueda de la grandeza, el enfrentamiento interno y la fuerza de los lazos que nacen al correr juntos. Es una historia de esfuerzo, identidad y superación.

“100 Metros”, el nuevo anime deportivo de Kenji Iwaisawa, confirma estreno en Perú. (Foto: Captura de video)

Kenji Iwaisawa, reconocido por On-Gaku: Our Sound, imprime su sello de animación artesanal y rotoscopia en “100 Metros”. Su estilo aporta intensidad a cada escena de carrera y una sensibilidad que conecta profundamente con el espectador.

El manga original de Uoto, autor del éxito internacional Orb, ha reunido a miles de seguidores con solo cinco volúmenes. La adaptación al cine eleva esa expectativa al proponer una experiencia visual que mantiene la esencia del manga.

“100 Metros”, el nuevo anime deportivo de Kenji Iwaisawa, confirma estreno en Perú. (Foto: Captura de video)

Desde su estreno en festivales, “100 Metros” ha recibido elogios por su fuerza emocional y su animación. Su llegada coincide con el auge del anime deportivo en Latinoamérica, posicionándose como uno de los estrenos más prometedores del año.