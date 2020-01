La película de guerra “1917” encabezó este fin de semana la taquilla en Estados Unidos y Canadá, desplazando a la última entrega de la saga “Star Wars”, según cifras provisorias de la sociedad especializada Exhibitor Relations publicadas el domingo.

El largometraje de Sam Mendes, mejor filme dramático en los Globos de Oro, recaudó US$ 36.5 millones en su estreno ampliado en las salas canadienses y estadounidenses.

Durante sus dos primeras semanas de exhibición, solo pudo ser vista en un puñado de cines, para pasar a más de 3,000 este viernes.

“1917” evoca la epopeya de dos soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial que atraviesan las líneas del frente para llevar un mensaje crucial a 1,600 combatientes y evitar que caigan en una emboscada.

En estas tres semanas, el filme recaudó US$ 39.2 millones en el mercado norteamericano y US$ 60.4 millones en todo el mundo, de acuerdo a datos del sitio especializado Box Office Mojo.

“Star Wars: El ascenso de Skywalker”, que está en su cuarta semana de exhibición, ocupó la segunda posición, con US$ 15.1 millones, llevando el total ingresado a 478.2 millones.

La novena entrega de la saga está a punto de llegar a los mil millones de entradas vendidas, con US$ 989.5 millones.

En tercera posición se ubicó “Jumanji: Next Level”, el tercer episodio de la saga logró US$ 14 millones entre viernes y domingo y US$ 257.1 millones en cinco semanas.

Detrás de este trío, aparecen dos estrenos, ambos con US$ 10 millones recaudados.

"Like a Boss", que pone en escena a dos empresarias del sector de los cosméticos que se enfrentan entre ellas, tuvo mejor respuesta entre el público que entre los críticos.

Igualó a "Buscando justicia", inspirada en la vida del abogado Bryan Stevenson, que defendió a un hombre negro injustamente condenado en el estado de Alabama.

A continuación, las otras cinco del Top 10:

6. “Mujercitas”: US$ 7.6 millones y US$ 74 millones en tres semanas.

7. “Underwater”: US$ 7 millones.

8. “Frozen 2”: US$ 5.8 millones (US$ 459.3 millones en ocho semanas).

9. “Entre navajas y secretos”: US$ 5.7 millones (US$ 139.6 millones en siete semanas).

10. “Espías a escondidas”: US$ 5.1 millones (US$ 54,6 millones en tres semanas).

Fuente: AFP