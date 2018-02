La recién estrenada película de Universal "Fifty Shades Freed", "50 sombras liberadas" en América Latina, dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá con una sólida recaudación de 38,8 millones de dólares en 3.678 salas durante el fin de semana.

La comedia familiar "Peter Rabbit", de Sony, se ubicó en el segundo lugar de la taquilla al reacudar 25 millones de dólares, una cifra mejor a la esperada, en 3.725 salas, mientras que el estreno del "thriller" de Clint Eastwood "15:17 to Paris", de Warner Bros, superó las previsiones con 12,6 millones de dólares en 3.042 salas.

Un par de películas estrenadas en la temporada navideña ocuparon el cuarto y quinto puesto. "Jumanji: Welcome to the Jungle", de Sony, recaudó aproximadamente 10 millones de dólares en 3.126 salas y "The Greatest Showman", de Fox, generó 6,4 millones en 2.373 salas.

"50 sombras liberadas", el final de la trilogía "Fifty Shades", también se estrenó en 57 mercados internacionales esta semana, con una recaudación aproximada de 100 millones de dólares, lo que aumenta la cifra generada por la franquicia a cerca de 1.090 millones.

Se espera que la taquilla norteamericana reciba otro gran impulso el próximno fin de semana con el estreno de "Black Panther", de Disney-Marvel, el 16 de febrero. La película podría recaudar hasta 150 millones de dólares durante el período de viernes a lunes.