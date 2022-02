Uno de los estrenos más esperados del año es definitivamente “A través de mi ventana”, producida por Netflix. La película que nació en la plataforma Wattpad y que llegó hasta los ejecutivos del gigante del streaming para convertirla en su nueva producción que se estrena este 4 de febrero.

La venezolana Ariana Godoy es la artífice detrás de esta exitosa historia. Nacida en el estado de Zulia, la escritora comenzó a crear sus historias en Wattpad, espacio que se ha convertido en el hogar digital de nuevos escritores que buscan dar a conocer sus historias únicas y donde los lectores pueden encontrar nuevas propuestas.

Godoy, a pesar de su situación económica, vio ahí una oportunidad y decidió trabajar por su pasión. Ella cuenta que en un inicio no contaba con una computadora propia y mucho menos internet en casa, por lo que inició escribiendo desde un BlackBerry o prestándose la computadora de alguien más.

“Cuando uno crece en un país como Venezuela, con la situación en la que está, uno no es de tener muchos sueños, de creer que uno va a tener grandeza o llegar a algún lado en la vida”, dijo a la agencia EFE. Pero ella continuó y desde 2011 crea historias. Una de sus primeras obras fue “Mi amor de Wattpad”, la cual fue llevada a las librerías por la editorial Planeta en 2019.

“Al principio tenía unos pocos comentarios y me emocionaba mucho respondiéndoles a todos. Pero llegó un punto en el que ya eran demasiados y no podía responder, ahí es cuando me di cuenta de que se estaba saliendo de control”, reveló.

La película "A través de mi ventana" está basada en la novela homónima de la escritora venezolana Ariana Godoy, que fue subida por primera vez en la plataforma Wattpad. (Foto: Netflix)

El salto a la fama

Años después, pero siempre dentro de Wattpad, Ariana continuó explotando su creatividad. En 2016, empezó a escribir “A través de mi ventana” y subía un capítulo por semana para el deleite de sus miles de seguidores.

Esta historia de 66 capítulos muestra a Raquel, una joven que ha estado enamorada de su vecino Ares durante mucho tiempo. Ella acostumbra a mirarlo en secreto desde su ventana, pero nunca se ha acercado a hablarle. ¿Su plan? Enamorarlo. Y, aunque al inicio se creería que la joven es inocente, conforme se desarrolla la historia, te demostrará que no es así.

La popularidad de esta relación logró que Ariana Godoy se lleve el premio Watty 2016, el cual es entregado por la plataforma de manera anual. La exposición que logró la autora con “A través de mi ventana” la llevó a tener alrededor de 177 millones de lecturas y más de 2 millones de seguidores en Wattpad.

Luego, esta se convertiría en una trilogía con la llegada de “A través de ti” y “A través de la lluvia”. Tiempo después le llegaron las propuestas a la autora: trasladar su exitosa historia a las librerías, así como sucedió con su primera obra. Alfaguara fue la casa editora a cargo de que “A través de mi ventana” se convierta en un libro físico.

Portada del libro físico de "A través de mi ventana", lanzada en 2021. (Foto: Alfaguara)

Aunque, después de ello, no ha logrado quitar su libro de la plataforma digital Wattpad, porque allí conserva los miles de comentarios de sus seguidores. Pero las sorpresas no se detuvieron para Ariana Godoy, y se presentó un proyecto inesperado: llevar la historia de Raquel y Ares al streaming.

La llegada a Netflix

El éxito de “A través de mi ventana” se propagó por todo el mundo y llegó hasta los ejecutivos de Netflix. Ellos decidieron comprar los derechos de autor de la novela para realizar su próxima producción cinematográfica. Ahí empezó una nueva aventura para Ariana Godoy.

Después del anuncio realizado en abril del 2021, se revelaron a los protagonistas de la historia. Los jóvenes actores españoles Clara Galle y Julio Peña Fernández son los encargados de darles vida a Raquel y Ares, respectivamente. La química entre ellos ha quedado evidenciada desde el estreno del tráiler.

El resto del elenco está conformado por Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Guillermo Lasheras y Pilar Castro. Ellos han sido dirigidos por el cineasta español Marçal Forés, bajo la producción de Nosotromo Pictures.

Desde este viernes 4 de febrero podremos ver “A través de mi ventana” en Netflix a nivel mundial. Este es el mensaje que dejaron sus protagonistas a Saltar Intro de El Comercio, antes de su estreno.

