El regreso de la magia. Han pasado más de 29 años desde el estreno de “Abracadabra” (1993), y este 2022 tenemos de regreso a las hermanas Sanderson para la nueva entrega “Abracadabra 2″, que, fiel a su estilo, tiene hechicería, drama y bailes. Pero eso no es todo. Doug Jones, el recordado zombie Billy está de regreso, pero, esta vez, al lado de Sam Richardson, quien da vida a Gilbert, el vendedor de la tienda de magia de Salem.

En entrevista vía zoom con El Comercio, los actores conversaron sobre su participación en el filme que fue muy querido por el público en su primera entrega, a cargo de Disney. Ambos se mostraron emocionados por ver, finalmente, el resultado de su trabajo en la pantalla.

“La anticipación es palpable. Puedes sentirlo. Cuando la primera película salió en 1993, no había redes sociales como respaldo. Las redes sociales son ahora y hay demasiada emoción por ´Hocus Pocus 2′”, aseguró Doug Jones. Asimismo, agregó que, la gran diferencia entre ambos filmes es que el primero se estrenó “como un misterio, mientras que el segundo está saliendo con una historia que la respalda, un fandom, amor y lealtad. No puedo esperar al estreno”.

Mientras que Sam Richardson recordó lo vivido durante la avant premiere de “Abracadabra 2″, que se llevó a cabo la noche del último martes en Nueva York (Estados Unidos). “Pudimos ver a los fans en sus cosplay, vestidas como brujas. Estaba muy emocionado, soy fan de la película. Quiero que las personas vean la cinta”.

La nueva apuesta de Disney trae de regreso a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy en sus papeles de Winfred, Sarah y Mary Sanderson, respectivamente. En ese sentido, Richardson confesó que las actrices son excepcionales en “Abracadabra 2″. “Esta cinta se trata de tres brujas malvadas, pero ellas son muy brillantes y reales con su interpretación. Son sorprendentes delante y detrás de cámaras. Es muy mágico. Su interpretación de las brujas es muy buena”, aseguró.

De izquierda a derecha, Kathy Najimy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker como las hermanas Sanderson en "Abracadabra 2". Las actrices regresaron a sus papeles después de 29 años. (Foto: Matt Kennedy/Disney) / Photo Credit: Matt Kennedy

En tanto, Jones definió la filmación como “ligera, divertida y feliz”. “Sabíamos lo que estábamos haciendo: una película ´family friendly´ que realmente une a la familia fuera de las pantallas. La hermandad se ve también en la película y es conmovedor ser parte de esta historia; a pesar de la maldad que puede haber, aunque termina siendo divertido”.

En “Abracadabra 2″, Doug Jones regresa para reencarnar nuevamente al zombie Billy Butcherson. Para él, la experiencia ha sido “surreal” debido al tiempo transcurrido, pero se lleva un buen recuerdo del equipo que ha hecho posible el proyecto.

“Fue, literalmente, volver a ponerme en la piel de Billy porque era un maquillaje protésico sobre mi para que se vea que estuve muerto por algo más de 300 años. Fue surreal regresar a este personaje y visualizarme en el espejo transformado de nuevo en él, pieza por pieza. Era Billy. Me miré y dije ´creo que no ha pasado el tiempo, para nada´”, agregó.

Doug Jones como Billy Butcherson en la nueva cinta de Disney. (Foto: Matt Kennedy/Disney) / Photo by: Matt Kennedy

Por su parte, Sam Richardson es el nuevo integrante del elenco y da vida a Gilbert; quien, a su vez, será el causante del drama en el filme. “Soy un gran fanático de la película. La veía cada año. Cuando ya me convertí en actor, recibí una llamada y me preguntaron ´¿estás interesado en aparecer en ´Abracadabra 2´?´ y ro respondí ´sí, por supuesto que quiero´. Es así que me uní a la cinta. Ver la producción desde dentro ha sido increíble”, enfatizó.

Jones coincidió con Richardson al respecto y aseguró que “es surreal pasar de ser fan a formar parte del proyecto. Yo me sentí de la misma manera. Incluso era fan mientras hacía la primera película, lo recuerdo perfectamente”.

Sam Richardson en su papel de Gilbert, el vendedor de la tienda de magia de Salem. (Foto: Cortesía de Disney) / Courtesy of Disney Enterprises

“Abracadabra 2″ está lleno de efectos especiales. Al respecto, los reconocidos actores coincidieron en que su escena favorita de filmar, y que requirió de la post producción computarizada, fue cuando Billy Butcherson pierde su cabeza a manos de Gilbert. “Tener mi cara separada en pantalla y ponerlo y ´arreglarlo´ fue genial”, dijo Jones. “Fue sumamente divertido para esta película”, finalizó Richardson.