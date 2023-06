Mientras la huelga de guionistas de Hollywood entra a su novena semana, hay otro gremio de talentos cuyo futuro es incierto. Una coalición de quienes son, literalmente, la cara del negocio. El Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) tiene un pliego de reclamos que, de no ser cubierto a la brevedad, dará pie a una segunda huelga, paralela a la que ya existe. Entonces ocurría, como se dice en el cine de desastres, un “escenario del fin del mundo”. Solo que aquí las consecuencias serán reales.

¿Qué es el Sindicato de Actores?

El Sindicato de Actores – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) es una asociación que agrupa a más de 160.000 talentos que aparecen frente a cámaras, como intérpretes de ficción y periodistas de televisión. El ente surgió tras una fusión de dos agrupaciones profesionales en 2012 y pertenecen a él la mayoría de actores que laboran en Hollywood, pero no a los de teatro.

¿A quién se le reclama?

El SAG-AFTRA discute sus reclamos con la Asociación de Productores de Películas y Televisión (AMPTP), que representa a estudios y grandes servicios de streaming, como Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, etc. La AMPTP está autorizada a negociar con virtualmente todos los gremios de la industria, desde actores, productores, directores e incluso guionistas; que están en huelga.

Anuncio de la autorización de la huelga de actores, votada por mayoría.

¿Cuáles son los reclamos?

Entre su pliego de reclamos está subir los salarios de los actores en compensación por la inflación y la tendencia de que haya series más cortas, que significan menos trabajo para los talentos. Asimismo, piden poner los puntos sobre las íes en cuanto al uso de la inteligencia artificial en la actuación y hacer algo frente a los cástings virtuales, estandarizados desde la pandemia del Covid-19, y que han hecho que los actores asuman costos que antes corrían por cuenta de los estudios.

¿Qué consecuencias traería la huelga?

Ningún afiliado al SAG-AFTRA tendrá permitido trabajar como actor, con lo que las filmaciones de Hollywood dentro y fuera de Estados Unidos se paralizarían casi al completo. Esto no aplica a comerciales de televisión o internet.

¿Cómo se relaciona esto con la huelga de guionistas?

La huelga del Sindicato de Escritores de Estados Unidos (WGA) indica que ninguno de sus asociados puede hacer labores de escritura o reescritura mientras dure la medida de fuerza. En teoría esto no detiene las filmaciones, y por ello mismo hay producciones todavía en proceso, como “House of the Dragon” de HBO. No obstante, otras series han parado por completo, como la quinta y última temporada de “Stranger Things” de Netflix. Las historias paradas parecen ser la mayoría, como indican los medios especializados: en Los Angeles, corazón de la industria audiovisual de EE.UU., ya se filma muy poco; en parte en preparación a la posible huelga de actores. Si los afiliados al SAG-AFTRA paran, el número de filmaciones se reducirían incluso más.

Huelga de guionistas en Hollywood: ¿cómo se originó y qué demandan? | Foto: Reuters

¿Pero las películas y series ya filmadas y por estrenar no se verían afectadas, cierto?

Sí se verán afectan, porque una huelga de actores pone en pausa también las actividades promocionales que puedan llevar a cabo los afiliados al SAG-AFTRA. O sea, no más alfombras rojas o rondas de entrevistas a la prensa o influencers. Todo el contenido promocional que salga durante la huelga se habrá grabado previamente, como está ocurriendo con las actividades promocionales de “Barbie” y “Misión imposible: sentencia mortal – parte 1″. En cambio, se sabe que las actividades de prensa de “Oppenheimer”, otra de las cintas más esperadas del verano del hemisferio norte, se realizarán a inicios de julio.

¿Qué tanto puede afectar una huelga de actores a Hollywood?

Se supone que una huelga, con los sacrificios que implica, tendrá compensada esta decisión con los beneficios que traerá. En cuanto a cómo se traducirá en dinero, las consecuencias económicas serían incalculables, más aún si se considera que los guionistas ya están en huelga. En comparación, cuando los guionistas hicieron huelga en 2007 se estima que Hollywood perdió 2.100 millones de dólares.

¿Hay algún avance en la negociación de los actores?

Tres semanas después de anunciarse que el gremio irá a huelga Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA y actriz recordada por el protagónico en la serie “La nana”, dijo que las negociaciones han sido “extremadamente productivas”. Sea lo que sea que signifiquen esas palabras, nada está dicho todavía. De acuerdo al portal Variety, a diferencia de la huelga de guionistas, una eventual paralización de labores en el SAG-AFTRA no necesariamente ocurriría de inmediato en caso la fecha límite llegue. Por su parte, Drescher se perfila a reelegirse, lo cual indica que tiene el apoyo de los suyos.

¿Algo más que debamos saber?

Que las grandes compañías de entretenimiento hayan confirmado que no harán presencia con paneles en la San Diego Comic Con, uno de los eventos dedicados a la cultura popular más grandes del mundo, es síntoma de la incertidumbre. Porque el evento norteamericano cuenta como una actividad de promoción. Esto también se ve alimentado por la huelga de guionistas, sin los cuales no hay ficciones.