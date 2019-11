La actriz francesa Adèle Haenel demandó este martes ante la Justicia al director también francés Christophe Ruggia por los tocamientos y acoso sexual que sufrió cuando esta era adolescente, informaron sus abogados.

Hasta hora solo había denunciado al cineasta públicamente, en una entrevista en el digital “Mediapart” en la que el pasado 3 de noviembre aseguraba que Ruggia, con quien rodó en 2002 “Los diablos”, la sometió a un “acoso sexual permanente, tocamientos repetidos y un gran control” cuando ella tenía entre 12 y 15 años.

La Fiscalía de París abrió por iniciativa propia una investigación por “agresiones sexuales” sobre un menor de 15 años, indicó este martes el diario “Le Monde”.

En el marco de esas pesquisas, Haenel declaró hoy ante la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas, y al término de ese interrogatorio decidió presentar su propia denuncia contra el director.

La actriz, de 30 años y galardonada con dos premios César del cine francés, dijo en “Mediapart” que Ruggia “la había destruido” con esos hechos que se dieron durante el rodaje de la película pero sobre todo después.

No obstante, en un primer momento reconoció no querer denunciar al director, de 54 años, porque creía que “el sistema judicial ejercía una violencia sistemática contra las mujeres” y que las condenas no son suficientes