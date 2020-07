Dime si has escuchado esta historia antes: un niño travieso utiliza trampas y su ingenio para vencer a unos criminales antes de ser salvado por la comprensión de una figura paterna. No, no estamos hablando de Kevin McCallister y sus aventuras solo en casa, sino de la película “Adorable criatura” (“Problem Child”), la cual se adelantó a “Mi pobre angelito” (“Home Alone”) por cuatro meses, al estrenarse el 27 de julio de 1990. Ahora que se cumplen 30 años desde la salida de esta comedia familiar, analizamos el por qué ha sido olvidada casi en su totalidad a diferencia de su contraparte más famosa.

Dirigida por Dennis Dugan en su debut como realizador de largometrajes, la película gira en torno a Ben Healy (John Ritter), un hombre amable pero sin espina que decide adoptar a un huérfano de nombre Junior (Michael Oliver) sin saber que el niño es el equivalente a un desastre natural. Healy no solo tendrá que lidiar con su nuevo hijo, sino también con su ambiciosa esposa Flo (Amy Yasbeck), su tiránico padre Big Ben (Jack Warden) y el amigo por correspondencia de Junior, un fugitivo conocido como el “asesino de la corbata de moño” (un Michael Richards antes de “Seinfeld”).

Completan el elenco el comediante Gilbert Gottfried como un agente de adopción y némesis de Junior y Peter Jurasik como Roy, el abusivo vecino de la familia.

En la actualidad casi no se habla de “Adorable criatura” y si se lo hace es para señalar cómo es una de las peores comedias jamás realizadas. Actualmente cuenta con un nada envidiable 0% de ‘frescura’ en el portal Rotten Tomatoes, aunque la audiencia le da un vagamente respetable 41% de preferencia.

“Universal tomó la decisión correcta al cortar a ‘Adorable criatura’ a solo 81 minutos, pero no fue lo suficientemente lejos. El estudio debió haber cortado otros 75 minutos y estrenado este increíble desastre como un cortometraje”, escribió un crítico para la revista Variety.

Mientras que Joaquín de Luna escribió para El País: “Las andanzas de un niño malísimo explotando el filón iniciado con ‘Solo en casa’ (nombre alternativo para ‘Mi pobre angelito’ en España). Terrible. No dejar que los infantes se acerquen mucho a la pantalla.”

LA PELÍCULA EN LA QUE (CASI) NADIE CONFIABA

Inicialmente concebida como una comedia negra al estilo de de “Bota a mamá del tren” (“Throw Momma from the Train”), el guion de “Adorable criatura”, escrito por Scott Alexander y Larry Karaszewski, fue cambiado para convertirla en una cinta familiar, quizás explicando la ecléctica tonalidad de la cinta.

“Incluso cuando la hacíamos, todos pensábamos ‘esto va a ser un desastre’”, reveló el comediante Gilbert Gottfried en una entrevista con AVClub. “De hecho, recuerdo cuando terminó la grabación y me estaba yendo a casa, me estaba despidiendo de John Ritter y él estaba mirando al alrededor, encogiendo los hombros y diciendo ‘Bueno, sabes cómo son las cosas en este negocio: haces algo y luego vas al siguiente proyecto’ Creo que el pensaba que iba a ser un fracaso total”.

Incluso el mismo Universal Studios pensaba que la película sería un fracaso. De nuevo de boca de Gottfried, quien recordó como uno de los ejecutivos dijo “vamos a tratar esto como un soldado herido en batalla: lo dejaremos morir y correr para salvar nuestros traseros.”

La primera versión de la película tampoco fue muy bien recibida en las proyecciones de prueba. Como recordó Dugan durante una entrevista con The Hollywood Reporter: “Cuando tuvimos nuestra primera vista previa, el 70% de la audiencia se fue de la sala y algunas personas estaban notablemente molestas”, recordó. “Tuvimos un puntaje de 30, y estás en problemas si consigues un 60.”

De izquierda a derecha los actores Amy Yasbeck, John Ritter y Michael Oliver en una de las escenas de "Adorable criatura". Ritter y Yasbeck se casarían años después. (Foto: Universal Pictures)

Quien sí les dio su apoyo fue el entonces presidente de Universal Pictures, Tom Pollock, quien les dio confió en el proyecto lo suficiente para solventar dos semanas adicionales de filmación, durante las cuales modificaron el final y algunas otras escenas.

A pesar de los cambios realizados, la confianza en la cinta no parecía tan alta y no hubo una proyección para la prensa antes del estreno el 27 de julio. Pero contrario a las expectativas de sus creadores y la opinión de la crítica, tras su salida el filme procedió a ser un éxito en las taquillas, recaudando US$72,2 millones sobre un presupuesto de US$10 millones. Y si bien estas ganancias palidecen frente a los exorbitantes US$476,7 millones logrados por “Mi pobre angelito” meses después, igual “Adorable criatura” se posicionó como una de las películas más rentables para Universal Studio ese año, por encima de cintas como “Chucky: el muñeco diabólico 2” y “Darkman”.

Este éxito, combinado con la ola desatada por “Home Alone”, llevó a que “Adorable criatura” tuviera secuelas en 1991 y en 1995 -esta última con otros actores y hecha para televisión- , así como una serie animada que duró dos temporadas. Y aunque la calificamos de película olvidada, al menos se sabe de un intento de revivir la franquicia en 2014, cuando Universal Television intentó crear una serie de televisión con la misma premisa, proyecto que terminó no prosperando.

El comediante Michael Richards, recordado como Kramer en "Seinfeld", tuvo el rol del "asesino de la corbata de moño". (Foto: Universal Pictures)

TREINTA AÑOS DESPUÉS

Pero volvemos a la pregunta que nos llevó a escribir esta nota. ¿Por qué “Mi pobre angelito” es considerado un clásico mientras que “Adorable criatura” es solo mencionada en aniversarios y en listas de las peores comedias? En esto solo podemos especular las razones, pero suponemos que, fuera la calidad de la primera y la falta de la misma de la segunda, hay algo más profundo detrás de la diferencia de popularidad.

En nuestra opinión la diferencia entre las cintas es que “Adorable criatura” te hace sufrir a un ‘niño terrible’ - y simpatizar con el pobre padre- mientras que “Mi pobre angelito” te lleva a ser el ‘niño terrible’, remontando al espectador a su infancia. ¿Quién de niño no ha imaginado cómo sería tener toda la casa para tí, sin reglas ni restricciones? Este factor nostálgico, al que se le añade el hecho que está ambientada en Navidad - época que suele evocar buenos recuerdos en las personas- nos parece parte de la razón por la cual, casi tres décadas después de su estreno, se siga hablando de la cinta con Macaulay Culkin. Como dato curioso aparte, se sabe que Culkin audicionó para el papel de Junior, pero este terminó en manos de Michael Oliver. Que diferentes películas serían ambas si sus actores infantiles cambiaran papeles.

"Mi pobre angelito" despierta la nostalgia del espectador por su niñez. (Foto: 20th Century Fox)

Lo cierto es que pese al relativo olvido, la mayoría del elenco de “Adorable criatura” parece haber tenido su final feliz. Su realizador, Dennis Dugan, pasó a ser un colaborador frecuente de Adam Sandler y dirigió películas como “Happy Gilmore” (1996), “You Don’t Mess with the Zohan” (2008) y “Grown Ups” (2010), las cuales fueron suficientemente lucrativas en las taquillas. John Ritter conoció en la producción de esta cinta a la actriz Amy Yasbeck, quien pasaría de actuar como su esposa a serlo en la vida real, matrimonio que duraría hasta la muerte del actor en 2003. Los guionistas Scott Alexander y Larry Karaszewski, cuya historia original fue modificada para hacer “Adorable criatura”, han dicho esto sobre la cinta “A lo largo de los años, hemos hecho las paces con la película, ¡porque a las personas les gusta tanto!”. Ambos continuaron colaborando y en 1996 recibieron un Globo de Oro por “The People vs. Larry Flynt”. Su última cinta ha sido “Dolemite Is My Name” (2019) con Eddie Murphy.

Mientras tanto el niño problema de la cinta, Michael Oliver, se retiraría por completo de la actuación en 1995 y ahora trabaja como programador. “Después de haber sido empujado frente al reflector mientras era niño, aprecio la paz y tranquilidad”, dijo durante una reunión del elenco en 2012. “Estoy bastante feliz con mi vida como es ahora. Tengo un trabajo decente. Trabajo duro. Tengo una bella enamorada. Tenemos tres gatos y un hámster. Es una linda, tranquila existencia. Me gusta.”

