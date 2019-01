"After: aquí empieza todo": fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película

Luego del final de "Cincuenta sombras de Grey" se pensó que no habría otra trama similar a la historia de Christian Grey y Anastasia Steele. Pero no tardó en salir a la luz una versión adolescente. Esta propuesta de la joven escritora estadounidense Anna Todd ha logrado tener gran éxito que su libro ha sido llevado al cine.

"After: aquí empieza todo" se ha convertido en todo un fenómeno literario juvenil. Esta historia nació como resultado de las fantasías de la autora con el cantante Harry Styles, miembro de la boy band One Direction.

Todd describió su novela como una historia “dramática y romántica” inspirada también en su propia experiencia, ya que se casó con su novio al mes de graduarse de la universidad, y logró un jugoso contrato que amplió en otros cuatro volúmenes : "After 2, en mil pedazos"; "After 3, almas perdidas"; "After 4, amor infinito" y "After 5, antes de ella". La saga ha sido lanzada en más de 30 países, se ha traducido a más de 15 idiomas y ha vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo.

Sinopsis de "After"

La película cuenta la historia de Tessa, una joven que saca buenas notas y tiene un novio de toda la vida que ve cómo todo su mundo cambia de la noche a la mañana cuando conoce en la universidad a un ‘chico malo’ mayor que ella por el que no tarda en sentirse atraída.



En un principio se odian porque pertenecen a dos mundos distintos y son completamente opuestos, pero después de estar juntos por primera vez ya nada volverá a ser igual.



Tráiler de "After"

La cinta va dirigida especialmente al público adolescente y promete morbo y escenas subidas de tono.

Actores y personajes de "After"

- Josefina Langford como Tessa Young

- Hero Fiennes-Tiffin como Hardin Scott

- Shane Paul McGhie como Landon Gibson

- Samuel Larsen como Zed Evans

- Khadijha Red Thunder como Steph Jones

- Swen Temmel como Jace

- Inanna Sarkis como Molly Samuels

- Peter Gallagher como Ken Scott

- Jennifer Beals como Karen Scott

- Pia Mia como Tristan

- Prado Williams como Profesor Soto

- Dylan Arnold como Noah Porter

- Selma Blair como Carol Young



Fecha de estreno de "After"

La película "After: aquí empieza todo" se estrenará el próximo 12 de abril y promete cautivas a los espectadores con esta nueva historia de amor que desplazará el recuerdo de "Cincuenta sobras de Grey". Esta cinta será distribuida por Diamonds Films.