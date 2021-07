“Aguas que corroen” es el último título de la realizadora Jen McGowan, más conocida por su auspiciosa ópera prima del 2014, “Kelly y Cal” —sobre la inesperada amistad entre una madre y ex rockera con un adolescente en problemas—. McGowan vuelve, esta vez, con un filme más genérico, un “thriller de sobrevivencia” que se vio en festivales en 2018, y que recién ha tenido su estreno en Netflix, hace pocas semanas.

Hermione Corfield —joven actriz inglesa que tuvo buen pie en grandes producciones de Hollywood (“Misión Imposible: Rogue Nation”, 2015; “El último jedi”, 2017)— prueba, esta vez, un papel protagónico, pero en un filme de presupuesto medio. La premisa: Corfield es Sawyer, estudiante que debe atravesar el bosque de Kentucky en su camioneta, sola, para llegar a una entrevista de trabajo en Washington D.C.

La cinta de McGowan empieza con una secuencia rápida de la rutina de la protagonista. Deporte cronometrado, idas a la biblioteca, y la llamada ganadora para el primer trabajo. Sawyer es una universitaria que no pierde el tiempo, y está en plena posibilidad de subir un peldaño más en su naciente carrera. Ella es el prototipo de la chica que ingresa con decisión y disciplina al piso de arriba de la sociedad norteamericana.

“Aguas que corroen” es sumaria al inicio, con el fin de delinear la mejor cara de Estados Unidos. Y esta no era una descripción inocua. Ya que lo interesante viene después, al poco tiempo de ver a Sawyer conducir su camioneta por las autopistas del Kentucky rural. La magnífica fotografía, en clave baja, de Michelle Lawler presenta, con tomas cenitales desde lo alto, un bosque otoñal, grisáceo, cada vez más tupido y amenazante.

Gracias a la historia creada por Stu Pollard y guionizada por Julie Lipson, McGowan nos lleva al verdadero inicio del filme cuando la protagonista, ya perdida al haberse cerrado algunos caminos por el día de Acción de Gracias, sale de su vehículo para estudiar su mapa; allí, dos lugareños que parecen salidos de “Deliverance” (John Boorman, 1972), van a su encuentro con intenciones nada santas.

“Aguas que corroen” replica la aventura de los “civilizados” que se encuentran, sin querer, con el lado más oculto y despreciado del país. Algo visto en “Deliverance”, o en “La venganza de la casa del lago” (2009): la “basura blanca” parece cobrar revancha respecto al olvido en que está sumida. Sawyer, por su parte, tendrá que luchar por su vida, y se vuelve la presa en un espacio desconocido, y víctima de una mafia insospechada.

La cinta logra sostener el pulso propio del thriller, con el uso del suspenso en medio de la sangrienta persecución. Como muchos han notado, Corfield es uno de los mayores aciertos. Pero yo diría que todo el elenco es buenísimo, y allí destaca también Jay Paulson como un hillbilly que se convierte en una pieza ambigua en medio de la cacería. En ese punto está lo más original de la cinta, pero también algunos de sus problemas.

El personaje de Paulson, y su relación con Sawyer, emula ese interés por filmar una amistad no prevista, como en “Kelly y Cal”. Hasta cierto punto, aquí el relato se debilita, porque esta insólita naturaleza benévola traiciona el cuento de la sobrevivencia feroz. No obstante, la cinta recobra su interés con la subtrama de un negocio de narcotráfico que involucra a las autoridades. Es con el despliegue de la corrupción sistémica, que parece no dar tregua a ningún heroísmo, que la cinta hace sus mejores apuestas. “Aguas que corroen” empieza con demasiada discreción, pero termina con suficiente ambición.

Ficha Técnica:

Título original: Rust Creek

Género: Drama, thriller

País y año: EEUU, 2018

Director: Jen McGowan

Actores: Hermione Corfield, Jay Paulson, Sean O’Bryan

Calificación: ★★★ ( 3 )





