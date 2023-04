¿Puede hacerse una película sobre Michael Jordan sin que aparezca Michael Jordan? Pues sí, y la ha dirigido Ben Affleck. El truco parece sencillo: si no aparece Jordan, que al menos aparezcan sus zapatillas; el icónico calzado que quizá no explique su descomunal talento, pero que definitivamente contribuyó a consolidar su fama en la NBA: las famosas e irrepetibles Air Jordan fabricadas por Nike.

“Air: la historia detrás del logo”, película que se estrena hoy en salas peruanas, es un apasionante drama deportivo inspirado en el caso real de cómo se crearon las Air Jordan, entre 1984 y 1985.

Eran tiempos en que Nike iba por detrás de otras firmas como Converse o Adidas, y necesitaba con urgencia un producto con el cual romper el mercado. Pero no hay que confundirse: la película no es un spot publicitario gratuito ni mucho menos. Es el relato bien narrado de cómo una marca apostó por un jovencito con visos de futura estrella, y de cómo el contrato que firmó revolucionó la industria de los patrocinios deportivos hasta la fecha, marcando la pauta para otros titanes de la alta competencia: de Lionel Messi a Serena Williams, de LeBron James a Tiger Woods.

SALTO DE CALIDAD

Affleck también actúa en la cinta, en el papel del fundador y CEO de Nike, Phil Knight. Pero se luce sobre todo dirigiendo una historia frenética. “En un inicio, esta iba a ser una historia sobre Michael Jordan en sí mismo”, contó el actor en una conferencia en la que participó El Comercio. Sin embargo, la idea cambió luego de una reunión con el exjugador. “Le dije a Michael: ‘Esto no tendrá precisión histórica porque no puedo contar todo en sus mínimos detalles. Va a ser una fábula, una parábola, y me tomaré libertades... Pero no quiero vulnerar nada que sea importante para ti’”, continuó Affleck.

La respuesta de Michael Jordan –quien se mostró muy “cordial”, según el director– fue que quería que otras personas relevantes para la historia también fueran retratadas en la película. De allí que dentro del argumento tenga especial relevancia la figura de su madre, Deloris Jordan. Y fue el propio ídolo de los Chicago Bulls quien eligió a la actriz Viola Davis para interpretarla.

Tratamos de capturar el espíritu de los protagonistas. Recordar que eran los débiles, los desfavorecidos, algo extraño de asociar a Nike hoy en día Matt Damon, actor.

Davis, en la misma conferencia, contó detalles de cómo se enteró de que Jordan sugirió su nombre para que hiciera de su progenitora: “Tuve la sensación de ‘¿realmente soy parte de esto?’. El típico síndrome del impostor. Pero se siente bien que te quieran para un papel así. Debía dar lo mejor de mí para este rol”.

Por su parte, Matt Damon asume el papel protagónico de “Air: la historia detrás del logo”. Él encarna a Sonny Vaccaro, el empleado de Nike que decidió fichar a Jordan y crear unas zapatillas con su identidad. “Tratamos de capturar el espíritu de los protagonistas. Recordar que eran los débiles, los desfavorecidos, algo extraño de asociar a Nike hoy en día. Antes de este acuerdo eran unos ‘outsiders’ renegados, y quisimos mostrar la enorme energía que tenían”, indicó Damon.

El resultado es más que satisfactorio, y “Air” se suma desde ya a la lista de candidatas a los grandes premios del año.