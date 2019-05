"Akira": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y actores de la adaptación a live-action

Después de muchos años de especulación y un enorme pedido de los fans, la adaptación del clásico manga de "Akira" ahora también tendrá una versión en live-action. Warner Bros así lo anunció el viernes confirmando que Taika Waititi sería su director.

"Akira" comenzó como un manga de 1982, siendo el escritor y artista Katsuhiro Otomo quien le dio vida a este mundo cyberpunk hasta 1990. Él mismo adaptó su obra a un producto animado a forma de largometraje, que se estrenó en 1988.

Desde entonces, la película se convirtió en un referente de la cultura popular, y fue uno de los principales responsables de que el anime creciera enormemente su audiencia en territorio estadounidense. Sus referencias han aparecido en numerosos shows te TV y películas, incluso en South Park.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta hacer una adaptación live-action. En Hollywood, una versión del 2012 iba a comenzar a trabajarse, pero su constante cambio de directores dejó al proyecto en espera. Ahora, con Waititi al mando, todo indica que la producción buscará estrenar esta nueva versión de "Akira" en los próximos años.

HISTORIA Y SINOPSIS DE "AKIRA"

Por el momento, la nueva película "Akira" no tiene una sinopsis oficial. Los fans deberán esperar al menos un año antes de recibir algún tipo de noticia o nombre de este live-action ya que actualmente se encuentra en una etapa muy temprana de producción y recién se están eligiendo a los jefes de cada departamento.

Esta es la sinopsis de la película Akira de 1988:

"Akira toma lugar en un futuro distópico en una ciudad llamada Neo-Tokio, la misma que se construyó luego de que Tokio fuera destruido por un ataque psíquico masivo. Un par de motoristas adolescentes, Tetsuo y Kaneda, se convierten en el principal objetivo del gobierno cuando Tetsuo desarrolla repentinos poderes psíquicos. Pronto, los motoristas no solo acabarán huyendo del gobierno, sino también de Akira, el poderoso psíquico detrás de la primera explosión que destruyó Tokio."

La única información que se ha obtenido de la futura película ha sido revelada por el mismo Waititi, quien comentó en una entrevista al medio Dazed que no haría un remake o adaptación de la película animada, sino de los libros en los que se basa:

"Lo que quería es hacer una adaptación de los libros, porque mucha gente ha dicho 'no toques esa película' y yo estoy como 'no estoy re-haciendo la película, yo quiero regresar al libro'," confesó Waititi. "Muchas personas se vuelven locas cuando ni siquiera han leído los libros, y existen seis enormes libros para revisar. Es tan rico".

Lastimosamente, la duda de los fans del anime está justificado. Las últimas adaptaciones live-action que han tenido ciertos mangas y animes populares no han salido exactamente bien. La adaptación de Netflix de "Death Note" fue criticada por no entender el verdadero trasfondo del argumento, así como la película de "Ghost in the Shell" de Rupert Sanders que también fue acusado de "whitewashing".

PERSONAJES DE "AKIRA"

El proceso de casting para la película aún no inicia, o por lo menos aún no se ha reportado su comienzo. Con respecto al equipo de producción, se sabe que Taika Waititi será el director y Leonardo DiCaprio producirá la película con su empresa Appian Way Productions.

Además, se sabe que este proyecto está siendo apoyado por el autor original del manga, Katsuhiro Otomo. Él mismo lo confirmó a Forbes en el año 2017 y, a pesar de que estaba a punto de dar un paso al costado, finalmente aceptó que otras personas adaptaran su trabajo.

Pero con una condición. Él tendría que aprobar y revisar el escenario para el live-action. Otomo ha tenido algunos problemas en adaptar el trabajo de una película live-action, pero todo indica que está dispuesto a trabajar junto a Waititi para sacar la historia a la luz.

TRÁILER OFICIAL DE "AKIRA"

Considerando que recientemente se hizo el anuncio de que Waititi sería el director de esta adaptación, aún queda un largo proceso de producción antes de llegar al rodaje de la película, así que es poco probable que se vea un tráiler este año 2019.

De momento, en YouTube existen muchos videos sobre el tráiler de la película animada, y algunos de ellos son hechos por los mismos fans. Esto demuestra el enorme impacto de "Akira" en la cultura popular de todo el mundo.

FECHA DE ESTRENO DE "AKIRA"

Como se comentó anteriormente, Warner Bros. publicó la fecha de estreno junto al anuncio de que Taika Waititi sería el director del live-action de "Akira". La fecha oficial de estreno sería el próximo 21 de mayo del 2021.

Para que esta fecha se cumpla, toda la producción debería estar lista para finales del 2019 o inicios del 2020. Además, el casting será una de las etapas más complicadas para el director, ya que conoce perfectamente que los fans esperarán lo mejor de su versión de "Akira".