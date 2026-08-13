El director explicó que la historia tiene un componente personal, pues nace de una reflexión sobre su propia experiencia familiar | Foto: YouTube (Captura)
El director explicó que la historia tiene un componente personal, pues nace de una reflexión sobre su propia experiencia familiar | Foto: YouTube (Captura)
Por Redacción EC

“Álbum de familia”, nueva película del director peruano Joel Calero, llegará a los cines nacionales el 17 de septiembre, con una historia que explora los vínculos entre padres e hijos a partir de los años más conflictivos del Perú, planteando una reflexión sobre la memoria familiar, la herencia emocional y las decisiones.

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