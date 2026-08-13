“Álbum de familia”, nueva película del director peruano Joel Calero, llegará a los cines nacionales el 17 de septiembre, con una historia que explora los vínculos entre padres e hijos a partir de los años más conflictivos del Perú, planteando una reflexión sobre la memoria familiar, la herencia emocional y las decisiones.

La historia sigue a Alex (Emanuel Soriano), un joven que está a punto de convertirse en padre por primera vez y que descubre antiguas fotos familiares que revelan posibles vínculos de su padre (Lucho Cáceres) con hechos relacionados a la historia del país. Este hallazgo lo llevará a cuestionar lo que conoce sobre su familia y a enfrentar el pasado antes de asumir su propia paternidad.

El director explicó que la historia tiene un componente personal, pues nace de una reflexión sobre su propia experiencia y sobre la manera en que las nuevas generaciones enfrentan las decisiones y consecuencias de quienes las antecedieron.

La cinta recibió el Premio ProArt 2025 a la Producción Artística de la PUCP y obtuvo reconocimientos como Mejor Largometraje de Ficción en el 12º FECIT y el 1er Festival de Cine de Cusco, además del premio a Mejor Largometraje Latinoamericano en RETAMA 2025.

Afiche oficial de Álbum de familia

Coproducida por Factoría Sur (Perú) y Bhakti Films (Colombia), “Álbum de familia” cuenta con un elenco integrado por Emanuel Soriano, Lucho Cáceres, María Fernanda Valera, Natalia Torres Vilar, Camila Ferrer y Paulina Tacac.

Con esta producción, Calero cierra su famosa “Trilogía de la Memoria”, conformada también por “La última tarde” y “La piel más temida”, obras que abordan temas relacionados con la identidad, las raíces familiares y la historia reciente del país.