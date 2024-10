No es la primera vez que la actriz Alessandra Fuller y el director Martín Casapía trabajan juntos, pero sí es es su primera incursión conjunta en la producción de una película. El proyecto surgió a mediados del 2021, en plena pandemia. Casapía propuso crear una historia a puerta cerrada, adaptada a las restricciones de ese contexto. A partir de esa premisa, la trama de “Entre nosotros” empezó a construirse.

“Conocí a Martín durante el rodaje de ‘A tu lado’ (2018), una película que protagonicé con Andrés Vílchez en República Dominicana, y desde el inicio hubo una gran conexión. Luego trabajamos juntos en Hipoxemia (2020) y en otro largometraje. Mientras seguía su carrera, soñaba con producir mis propios proyectos. Un día le mencioné que me encantaría producir con él. Con el tiempo, todo se fue dando de manera natural”, comenta Fuller, sobre su primera experiencia como productora ejecutiva.

Escena del filme peruano "Entre nosotros". (Foto: Jungle Picture)

La idea de realizar una película en medio de las limitaciones que dejó la pandemia fue un reto creativo y logístico para la artista de 29 años. El equipo apostó por una producción a puerta cerrada, con un elenco reducido y una única ubicación: una casa. El objetivo era minimizar los desafíos de producción y evitar el uso de extras.

“El proyecto creció enormemente porque nos apasionó lo que estábamos creando. Decidimos apostar por un equipo excepcional que pudiera llevarlo al más alto nivel técnico y artístico. Participar en la selección de actores fue increíble, ver tantas propuestas de talentos maravillosos y tener la responsabilidad de elegir fue una experiencia intensa y emocionante”, reconoce.

El elenco de “Entre nosotros” incluye a los actores peruanos Ramón García, Anahí Padilla y Miguel Iza, junto a los españoles Rosalinda Galán, Adrián Pedraja, Diego Domínguez y Alfons Nieto.

El filme que llegará a las salas de cine este 31 de octubre a nivel nacional, relata la historia de cinco amigos que planean un fin de semana de celebración, pero lo que comienza como una escapada alegre pronto se convierte en una pesadilla cuando uno de ellos aparece muerto. A partir de ese momento, los demás se enfrentan a la angustiosa tarea de descubrir quién entre ellos es el asesino, en una trama llena de suspenso y traición.

“Es un homenaje a Agatha Christie, con inspiración en juegos como Among Us , que nos atraparon durante la pandemia con sus escenarios de asesinatos en espacios cerrados. Queríamos crear un misterio en el que un crimen ocurre en una casa donde, aparentemente, nadie ha entrado ni salido. La serie fue grabada entre Lima y Santa Eulalia, y cada detalle busca mantener esa tensión y misterio”, enfatiza.

Entrega total

El proyecto no cuenta con patrocinadores ni auspicios comerciales, está financiado en su totalidad por Fuller y Casapía. Aunque hay presencia de algunas marcas en la película, como cervezas, estas se incluyen de manera orgánica.

“Hacer una película, por más pequeña que sea, requiere una gran inversión. Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué mejor no inviertes en un departamento y lo alquilas?’ Pero yo necesito hacer algo que realmente me movilice, algo que me apasione por mis sueños, ponerle todo mi corazón y contribuir a construir una industria cinematográfica en el Perú, creando cine de calidad internacional”, remarca.

Trío exitoso

Fuller, quien interpreta a Cassandra Sánchez De Lamadrid, la esposa de Deyvis Orosco en la serie “Tu nombre y el mío”, también se prepara para protagonizar una emocionante comedia de acción junto a Flavia Laos y Mayra Goñi. La película contará con la producción de Miguel Zuloaga y la dirección de Martín Casapía.

“La gente nos quiere ver juntas, y nosotras también lo deseamos. Estuvimos distantes muchos años, y reconectar en este momento de nuestras vidas ha sido algo precioso. Ellas son como hermanas para mí; crecimos y vivimos juntas el proceso de la fama. Imagínate rodar de lunes a sábado, doce horas al día, durante cuatro años... es imposible no desarrollar un lazo fuerte Nos convertimos en una familia, y ellas son infinitamente talentosas”, comenta Alessandra, emocionada.

El amor en su vida

A finales del 2023, tras un año de relación, la actriz decidió poner fin a su compromiso con Francesco Balbi. Aunque admite que no fue una decisión fácil, está convencida de que fue la más idónea.

“Terminar cualquier vínculo personal es difícil, más aún cuando hay tanta exposición y ruido a tu alrededor. Tuve que ser fiel a mis convicciones, a mi esencia y a mis valores, sin dejar que ese ruido externo tuviera más poder que yo. Fui muy consciente de lo importante que era seguir lo que realmente sentía, y decidí no permitir que nadie me condicionara. Estoy segura de que tomé el camino y la decisión correctos”, subraya.