Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A los 12 años, Víctor Acuario no sabía que estaba haciendo un casting. Ese día contó un cuento en quechua, ante unas quince personas desconocidas que aparecieron en la puerta de su casa, en Maras. No sintió nervios, tampoco entendía bien qué buscaban. Terminó de hablar y alguien dijo: “Es él”. Así empezó todo. La película era “Willaq Pirqa”.

VIDEO RECOMENDADO

Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” habla de la depresión y su faceta como productor
Cine

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” habla de la depresión y su faceta como productor

Oso Paddington presentará categoría en los Premios BAFTA 2026
Luces

Oso Paddington presentará categoría en los Premios BAFTA 2026

Estrenan el trailer de “Toy Story 5”: Buzz y Woody se unen para enfrentar a una tablet inteligente
Cine

Estrenan el trailer de “Toy Story 5”: Buzz y Woody se unen para enfrentar a una tablet inteligente

“Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” llega a Lima: todo lo que debes saber sobre el documental peruano
Luces

“Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” llega a Lima: todo lo que debes saber sobre el documental peruano