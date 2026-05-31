Mujeres que cargan con el corazón de su hijo muerto, el engaño de su esposo o la pérdida de su madre. Cualquiera se puede identificar con las heridas de los personajes femeninos de “Amarga Navidad”, película de Pedro Almodóvar, ese autor de cine español atrevido y autobiográfico. Vuelve a caminar con personajes al borde de un ataque de nervios en este filme, alabado por la crítica en el Festival de Cine de Cannes de 2026.

A sus 76 años, Almodóvar reafirmó su regreso a la autorreferencia con este largometraje, aunque no le valió premios en Cannes. Protagonizada por Bárbara Lennie en el papel de Elsa, la película narra el pesar escondido de una directora de publicidad que arrastra migrañas y ataques de pánico en un duelo que no sabía que estaba transitando. Elsa, inspirada en las tristezas de Patrizia y Natalia (Victoria Luengo y Milena Smith, respectivamente), intenta escribir el guion de su próxima película.

Una ficción de Almodóvar no lo sería sin una meta historia. Esto ocurre porque Elsa es en realidad producto del imaginario de Raúl (Leonardo Scarabiglia), cineasta argentino que también está terminando el texto de su película. Según la crítica, Raúl es el alter ego del propio director español, tan relevante por el culto cinéfilo como por su madre, Doña Paquita, que falleció el mismo año del estreno de su película “Todo sobre mi madre” (1999).

Almodóvar mantiene una obsesión constante en sus películas: la madre omnipresente. Incluso cuando no aparece directamente, la figura materna orbita las decisiones y las culpas de sus personajes. En el cine del autor español, las madres nunca terminan de irse. Tampoco los recuerdos.

Pedro Almodóvar dirige a las actrices españolas Bárbara Lennie y Victoria Luengo en la filmación de la película "Amarga Navidad". (Foto: Difusión)

El Comercio estuvo en la proyección de “Amarga Navidad” en Lima. El consenso del boca a boca de los presentes —directores, actores y críticos— sobre la cinta española fue positivo. En Cannes, de forma parecida, el circuito europeo entendió que se trataba de otra película de Almodóvar donde él dialoga consigo mismo, pero las opiniones se dividieron y eso no bastó para resaltar el título como favorito de los Oscar del siguiente año.

“El cierre de ‘Amarga Navidad’ engloba toda la introspección del proceso creativo de Almodóvar cuando hace cine. Hace una especie de crítica de su propia película mientras la filma”, dijo la escritora peruana María José Osorio, presente en la proyección. “Últimamente, está pasando mucho que los directores de cine hablan sobre ser cineastas en sus películas. Joachim Trier lo hace en ‘Sentimental Value’, ganadora del Oscar este año. Observa la paternidad, pero también el oficio de hacer cine”, agrega.

Bárbara Lennie y Patrick Criado interpretan a una pareja en "Amarga Navidad". (Foto: Warner Bros)

La figura del cineasta dentro de la película ya venía apareciendo desde hace décadas en la filmografía de Almodóvar: “La ley del deseo”, “La mala educación” y especialmente “Dolor y gloria”. En esa última, Antonio Banderas interpretó a un cineasta agotado física y creativamente, en una película atravesada por la memoria, la adicción y la melancolía. “Amarga Navidad” parece continuar la línea del alter ego del autor, quien más que retratarse vulnerable, se cuestiona. Por ejemplo, hay momentos donde Raúl teme haber perdido relevancia, donde sospecha que, quizá, ya no tiene nada nuevo que decir.

Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez interpreta a una pareja con varios años de diferencia en "Amarga Navidad". (Foto: Warner Bros)

Para el crítico Juan Carlos Ugarelli la película también funciona como un ajuste de cuentas entre Almodóvar y sus ficciones. “Viene con muchos guiños a su propia filmografía. Aquí reflexiona sobre el poder que tiene la ficción para exorcizar algunos demonios del autor y volcarlos en la creación de una obra artística, que sirve para reflexionar sobre las cosas que le pasan y cómo las personas a su alrededor moldean su arte”, explica.

Ugarelli se refiere a Raúl y Elsa, los autores de la historia que ven obstáculos en su creación cuando su familia y amigos se oponen a ser usados como material narrativo, como personajes de una historia donde no tienen el control.

El elenco de “Amarga Navidad” acompaña esa introspección con sólidas interpretaciones de Quim Gutiérrez y Aitana Sánchez-Gijón, ambos ganadores del premio Goya. El actor interpreta a Santi, la pareja joven y silenciosamente devota de Raúl; la actriz, a Mónica, amiga de Raúl y tal vez el personaje más frontal de toda la película. También aparecen figuras habituales del universo almodovariano, como Rossy de Palma.

“La Llorona”, una de las canciones asociadas a la voz de Chavela Vargas, marca una escena de la película. La cantante y gran amiga de Almodóvar fue (es) una figura fundamental dentro de su trayectoria. La canción mexicana aparece casi como un eco de los personajes adultos, aunque cansados, muy conscientes de sus contradicciones. La mayoría de ellos entienden que sobrevivir implica hacerse cargo de uno mismo incluso cuando eso duele.