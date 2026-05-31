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Bárbara Lennie y Victoria Luengo en "Amarga Navidad", película de Pedro Almodóvar. La película se estrenó el 28 de mayo en los cines de Perú. (Foto: AP/Sony Pictures)
Bárbara Lennie y Victoria Luengo en "Amarga Navidad", película de Pedro Almodóvar. La película se estrenó el 28 de mayo en los cines de Perú. (Foto: AP/Sony Pictures)
Por Leslie A. Galván

Mujeres que cargan con el corazón de su hijo muerto, el engaño de su esposo o la pérdida de su madre. Cualquiera se puede identificar con las heridas de los personajes femeninos de “Amarga Navidad”, película de Pedro Almodóvar, ese autor de cine español atrevido y autobiográfico. Vuelve a caminar con personajes al borde de un ataque de nervios en este filme, alabado por la crítica en el Festival de Cine de Cannes de 2026.

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