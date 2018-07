Ver una película en familia siempre es un buen plan y Amazon Prime Video tiene muchos títulos de historias animadas para los más pequeños de la casa.

En los contenidos para España destaca el estreno este año de la bien recibida historia del explorador Tadeo Jones, una suerte de Indiana Jones ibérico que cautivará al público con su buen corazón.

Seleccionamos a continuación 10 títulos de películas para ver online y gratis (por un tiempo):

1. "LAS AVENTURAS DE TADEO JONES"

Tadeo, un albañil soñador, será tomado por un famoso arqueólogo y enviado a una expedición a Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, intentarán salvar la mítica Ciudad Perdida de los Incas de una malvada corporación de cazatesoros. Dirigda por Enrique Gato.

2. "HOTEL TRANSYLVANIA"

La historia nos presenta el Hotel Transylvania, un resort cinco estrellas administrado por Drácula, donde los monstruos y sus familias pueden vivir y los humanos no están permitidos. Participa en el doblaje de voces la estrella pop Selena Gómez.

3. "LORAX"

De los creadores de "Mi villano favorito" y de la imaginación de Dr Seuss llega "El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida", una cinta que nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta.

4. "LOS PITUFOS"

Cuando el malvado hechicero Gargamel persigue a los pequeños Pitufos hasta sacarlos de su aldea mágica, estos llegan a nuestro mundo. De hecho, aparecen en medio de Central Park. Participan Sofía Vergara, Neil Patrick Harris, entre otros.

5. "CORALINE Y LA PUERTA SECRETA"

Coralina es una niña aburrida y triste en su nuevo hogar, con extraños vecinos arriba y abajo. Un día ella descubre que detrás de una pared en su casa, hay una puerta secreta hacia otro mundo, con otra madre y otro padre, una versión mejor de su vida. Participa en el doblaje de voz Dakota Fanning.

6. "ALVIN Y LAS ARDILLAS"

Cuando el tenaz compositor musical Dave Seville le abre las puertas de su casa a un talentoso trío de ardillas llamadas Alvin, Simón y Teodoro, se convierten en la nueva sensación musical. Un codicioso productor discográfico pretende explotarlos y enviarlos a una agotadora gira, en beneficio de sus propios bolsillos. Están también disponibles en Amazon Prime Video España la segunda y tercera entrega de la comedia familiar animada.

7. "DESPEREAUX"

Este mágico cuento de hadas clásico sigue la emocionante búsqueda de un valiente ratón, que sale al rescate de una Princesa y salva a todo un Reino. Participan en el doblaje de voces Emma Watson, Matthew Broderick y Dustin Hoffman.

8. "ASTROBOY"

Adaptación al cine del personaje creado por el genial Osamu Tezuka. La historia nos lleva a la futurista Ciudad Metro, el científico Tenma (voz de Nicolas Cage) crea un increíble robot con talentos ocultos que no se parecen a nada que hayas visto antes.

9. "EL GRUFALO"

Basada en el libro clásico escrito por Julia Donaldson e ilustrado por Axel Scheffler. Es la historia mágica de un ratón que va a caminar al bosque en donde se encuentra con tres predadores quienes quieren comérselo: un zorro, un búho y una serpiente. El valiente ratón tiene que ingeniárselas para sobrevivir.

10. "PLANET 51"

Chuck Baker, astronauta americano, aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona en pisar el planeta. Para su sorpresa, descubre que el lugar está habitado por pequeñas criaturas verdes que viven felizmente en un mundo que es una reminiscencia de la América de los años 50.