Explosiones, peleas espectaculares, pero también heroísmo y pasión. Las películas de acción nos atrapan por muchas razones y si este fin de semana quieres hacer una maratón de este genero, en esta nota te seleccionamos algunos de los mejores títulos disponibles para ver online y (por algún tiempo) gratis en Amazon Prime Video.

En España, están también ya disponibles las entregas más recientes de "Misión imposible" y "Transformers".

1. "KILL BILL, LA VENGANZA: VOLUMEN 2"

Después de haber tachado dos nombres de su "Lista de la muerte", la Novia continúa su cruzada justiciera. Sus nuevos objetivos son Budd y Elle Driver, los únicos sobrevivientes del escuadrón de asesinos que la traicionaron 4 años antes. Todo la lleva al enfrentamiento final con Bill, su antiguo maestro: el hombre que ordenó su ejecución.

2. "RESIDENT EVIL: LA VENGANZA"

El mortal virus-T de la Corporación Umbrella se está diseminando por el mundo, convirtiendo a la gente común en legiones de no muertos. Destinada a la extinción, la raza humana tiene una esperanza: Alice (Milla Jovovich).

3. "SPOOKS: THE GREATER GOOD"

El terrorista internacional mas buscado, escapa de la custodia del MI5 y el legendario Harry Pearce, responsable de la lucha antiterrorista inglesa, se ve obligado a dimitir. Es entonces que Harry desaparece sin dejar rastro, tan solo una estela de dudas ante su posible implicacion en la huida del terrorista. Protagonizada por Kit Harington, Jon Snow de "Game of Thrones".

4. "VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS"

Adaptación de laerie francesa de ciencia ficción de Pierre Christin dirigida por Luc Besson. La historia nos sitúa en el Siglo 28. Valerian y Laureline son un equipo de agentes especiales encargados del orden en todos los territorios humanos. Por encargo del Ministro de Defensa, ambos se embarcan en una misión a la ciudad de Alpha. Protagonizan Cara Delevingne y Dane DeHaan.

5. "MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMA"

Cuarta entrega de la saga del agente Ethan Hunt. En la historia, el personaje interpretado por Tom Cruise ve implicado a su equipio en un atentado terrorista. Ahora deberá restaurar el honor de su organización e impedir el comienzo de una guerra nuclear.

6. "MISIÓN IMPOSIBLE"

La primera de las entregas de la saga también está disponible en Amazon Prime Video. Dirigida por Brian De Palma, esta cinta es considera icónica en el género.

7. "TRANSFORMERS"

La primera de las películas de Michael Bay inspiradas en la franquicia de Hasbro. La historia presenta a la humana buscando sobrevivir en esta emocionantísima batalla entre los AutobotsTM y los DecepticonsTM cuando su épica guerra llega al Planeta Tierra.

8. "AFTER EARTH"

Protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden. La trama nos sitúa mil años después del cataclismo que obligara a la humanidad a escapar de la Tierra. Nova Prime se ha convertido en el nuevo hogar, pero, al intentar regresar tras un viaje espacial, una lluvia de asteroides hiere la nave de Cypher y Kitai, quien aterrizan en una Tierra peligrosa y para nada familiar.

9. "THE FOREIGNER"

La más reciente cinta del rey del cine de acción y las artes marciales: Jackie Chan. Cuando la justicia le falla, Quan Ngoc Minh se ve obligado a ir más allá de sus límites morales y físicos para encontrar a un grupo de terroristas irlandeses responsables del asesinato de su amada hija.

10. "PATRIOT'S DAY"

Basado en la dramática persecución real de unos terroristas en la Maratón de Boston. Tommy Saunders (Mark Wahlberg), junto a valientes sobrevivientes, servicios de emergencia e investigadores, en una carrera contra el tiempo para encontrar a los terroristas antes de que vuelvan a actuar. Dirigida por Peter Berg.