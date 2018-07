Un buen drama puede cambiar nuestra manera de ver el mundo y recordarnos que nuestra capacidad de empatía es la mejor forma de relacionarnos con los que nos rodean. Si eres de los que está buscando historias conmovedoras, Amazon Prime Video tiene un variado catálogo de películas que puedes ver online y, por un tiempo, gratis.

Algunas basadas en historias de la vida real, otras ficciones que se convirtieron en paradigma de la realidad. Aquí te recomendamos 10 títulos de dramas para buscar en la plataforma:

1. "EL AYUDA DE CÁMARA"

Drama protagonizado por Anthony Hopkins que nos muestra la vida de un actor envejecido y su asistente.

2. "LO IMPOSIBLE"

Una pareja viaja a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. El ambiente de paz se verá desmoronado cuando un tsunami derribe el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Dirigida por el español J.A. Bayona y con las actuaciones de Naomi Watts, Geraldine Chapin, Ewan McGregor y Tom Holland.

3. "YO, TONYA"

Cinta que le valió la nominación al Oscar a Margot Robbie. Se trata de una biopic sobre Tonya Harding, la primera patinadora estadounidense en completar, en 1991, un triple salto axel en competición y descalificada luego por un acto de violencia.



4. "EL PADRINO"

Un escalofriante retrato familiar de la familia Corleone, su asenso y la casi inminente pérdida del poder en Estados Unidos junto con la historia del crudo negocio del crimen siciliano en el que se encuentran envueltos. También están disponibles la segunda y tercera cinta de la saga.

5. "WONDER"

Basada en el bestseller del mismo nombre. La cinta nos presenta a Agust Pullman, un niño nacido con deformaciones faciales que hasta ahora le impedían ir a una escuela primaria. Auggie se convierte en un héroe poco común cuando entra al quinto grado.

6. "LOS MISERABLES"

Ambientada en la Francia del siglo XIX, Los Miserables narra una fascinante historia de sueños rotos y amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio eterno de la supervivencia del espíritu humano. Con las premiadas actuaciones de Anne Hathaway y Hugh Jackman.

7. "ALL THE MONEY IN THE WORLD"

Narra la historia del secuestro de John Paul Getty III y el intento desesperado de su madre Gail por convencer a su multimillonario abuelo Jean Paul Getty quien se niega a pagar por el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, Gail y el consejero de Getty se volverán en aliados en la carrera contra el tiempo que finalmente revelará el valor verdadero y duradero del amor sobre el dinero.



8. "FORREST GUMP"

De las películas más sensibles de la historia. Tom Hanks ofrece su actuación más inolvidable en el rol de Forrest, un hombre cualquiera cuya sencilla inocencia viene a personificar una generación.

9. "8 MILE"

Convertirse en el mejor rapero del mundo no es tarea sencilla y en esta película Eminem muestra todas las piedras en el camino. Una provocativa reflexión de lo que implica una semana para la vida de un joven intentando conquistar su sueño.

10. "BIG FISH"

Durante toda su vida, Edward Bloom ha demostrado ser un hombre de grandes ambiciones, pasiones extraordinarias e historias extravagantes. Sobre el final de su vida, Edward es un misterio indescifrable para su hijo William.