Si eres de los que disfruta de la animación tradicional, Amazon Prime Video tiene una selección de películas de dibujos disponibles para ver online en España.

Desde historias clásicas de la animación de la década del ochenta hasta personajes más contemporáneos como Arnold, el joven con cabeza en forma de balón. Seleccionamos aquí 5 títulos para ti.

1. "OYE, ARNOLD: LA PELÍCULA"

Un despiadado industrial tiene un plan maligno: destruir el vecindario de Arnold y construir un enorme centro comercial. Hay poco tiempo, y alguien debe salvar a todos. Ese alguien es Arnold.

2. "NUESTRAS CANCIONES INFANTILES FAVORITAS"

En Amazon Prime Video España encontrarás esta compilación animada de populares temas para niños. También está disponible "Rimas infantiles favoritas" con versos ilustrados.

3. "EL TULIPÁN NEGRO"

Una adaptación de Alex Nicholas según la obra del escritor francés Alexandre Dumas. En la Francia de 1789, un enmascarado apodado "el Tulipán Negro", reparte entre los pobres lo que roba a los nobles.

4. "LOS PAPELES PÓSTUMOS DEL CLUB PICKWICK"

Samuel Pickwick quiere respuestas. Así que viaja al lado más oscuro de la Sociedad Inglesa para descubrir por qué las personas son como son, sus aventuras lo llevan a los brazos de personajes coloridos, mujeres hermosas y peligros.

5. "DAVID COPPERFIELD"

Una versión animada de este cuento clásico sobre un huérfano que descubre la vida y el amor en un mundo adulto indiferente. La huella autobiográfica que Charles Dickens dejó en David Copperfield.