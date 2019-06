“Amityville: El origen de la maldición” está basada en hechos reales

Basada en hechos reales, la película transmite la historia de pesadilla que precedió los hechos ocurridos en 1974, donde Ronald DeFeo, Jr. tomó un rifle de alta potencia y asesinó a toda su familia mientras dormía. En su juicio, DeFeo afirmó que las "voces" en la casa le ordenaron matar. Esta es su historia.

En la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, Jr. tomó su rifle y asesinó a toda su familia mientras descansaba. Basado en hechos reales, la imagen cuenta la historia de los siete miembros de la familia Defeo que viven en la ciudad de Amityville. Mientras luchan contra el abuso doméstico, este drama familiar toma un giro cuando un espíritu siniestro acecha la casa donde vive y lleva a la familia a una espiral descendente que culmina con su muerte.

Los asesinatos de “Amityville: El origen de la maldición” están escritos y dirigidos por Daniel Farrands.

La nueva película cuenta con el siguiente reparto: John Robinson (Elephant), Chelsea Ricketts (Crooked Arrows), Diane Franklin (Better Off Dead), Paul Ben-Victor (Daredevil), Lainie Kazan (My Big Fat Greek Wedding) y Burt Young (Rocky).

“Amityville: El origen de la maldición” se estrena en todos los cines a nivel nacional el jueves 13 de junio.