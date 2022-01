Tras años siendo considerado el más olvidable de los Hombre Araña - menos icónico que Tobey Maguire y menos popular que Tom Holland - Andrew Garfield por fin recibe la atención que merece por su aparición en el ‘blockbuster’ “Spider-Man: No Way Home”. Ahora el actor ha hecho muy feliz a un sector del internet al afirmar en una entrevista con Variety que estaría dispuesto a volver a vestir el traje si las circunstancias son las correctas.

Como se recordará, Andrew Garfield fue el protagonista de la saga “The Amazing Spider-Man” del director Marc Webber entre entre 2012 y 2014 antes de ser reemplazado por Holland en el trato que llevó al héroe arácnido al Universo Cinematográfico de Marvel y que dejó frustrada la conclusión de la trilogía.

Es así que cuando por última vez dejamos a su versión de Peter Parker, este todavía no supera la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) al final de “The Amazing Spider-Man 2″ (2014). “Spider-Man: No Way Home” le dio a su personaje una especie de cierre al salvar a MJ (Zendaya) de una caída similar, permitiéndole al héroe por fin perdonarse de lo que ocurrió.

Los actores Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield han interpretado tres generaciones de Spider-Man. (Foto: Columbia Pictures/Sony Pictures/Marvel Studios)

Pero el regreso de Andrew Garfield no calmó el deseo de sus fans, sino que más bien lo aumentó. Es así que recientemente salió una petición en Change.org para que Sony produzca “The Amazing Spider-Man 3″, la cual ya ha tenido 27 mil firmas, mientras que el hashtag #MakeTASM3 ha estado trendeando en redes sociales las últimas semanas.

Este clamor se ha visto ayudado por los comentarios de Garfield en la ya mencionada entrevista con Variety al ser preguntado si estaría dispuesto a volver a interpretar a Peter Parker.

“Quiero decir, sí, definitivamente abierto a algo si se siente bien. Peter y Spider-Man, esos personajes son todos sobre el servicio al bien común y los demás. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si existiera la oportunidad de volver a contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y certero en mí mismo”, señaló.

¿Es posible un regreso?

Si hay algo que ha demostrado la industria de los superhéroes es que todo es posible y Spider-Man es quizás la mayor muestra de ello, primero revitalizando el género a inicios del 2000 y luego logrando lo que antes se consideraba imposible al juntar a dos gigantes cinematográficos como Disney y Sony Pictures para lograr llevar al héroe arácnido al Universo Cinematográfico de Marvel en el 2015. Esto último nos muestra que si hay una voluntad, y un interés económico, algo se podrá hacer.

Es también de notar que el regreso de un actor a su rol de superhéroe ya no es algo tan poco común en la industria. El más claro ejemplo es por supuesto “Spider-Man: No Way Home”, que también trajo a Tobey Maguire, Alfred Molina y Willem Dafoe a papeles que habían abandonado hace casi dos décadas, pero hay otros ejemplos como Michael Keaton, quien regresará a su papel de Batman tras más de 30 años en “The Flash”.

Relacionado a esto, John Wesley Shipp, el Flash original de la serie de 1990, regresó al rol de Barry Allen el reboot de la serie del Arrowverse durante el especial “Crisis on Infinite Earths”, que también le permitió cerrar el arco narrativo de su personaje.

El actor John Wesley Shipp regresó a interpretar a Barry Allen / The Flash un cuarto de siglo después en "Crisis on Infinite Earths". (Foto: The CW)

¿Cómo sería el retorno?

En caso las estrellas se alineen y Sony Pictures decida darle una nueva oportunidad a Andrew Garfield, queda entonces la duda de cómo sería su película. La más obvia respuesta es revisitar el guion de “The Amazing Spider-Man 3″ que ya estaba en desarrollo poco antes de que Sony decidiera su alianza con Marvel Studios, pero esta opción sufre de varios problemas.

En primer lugar necesitaría el uso continuo de la tecnología de desenvejecimiento, ya que a pesar de que Garfield no ha cambiado mucho su apariencia, son obvios los signos de que 10 años han pasado para esta versión de Peter Parker. Adicionalmente, debido a que el gran desarrollo de este Spider-Man ocurre en “No Way Home”, este en teoría no podría ser tocado por una película que se sitúa cronológicamente entre los sucesos de esa cinta y “The Amazing Spider-Man 2″.

Una última objeción sería que la tendencia actual en las películas de superhéroes es a la de universos compartidos. Si Sony Pictures revive la saga de “The Amazing Spider-Man” tendría intereses en tres universos, dos de ellos de su propiedad: el universo del Peter Parker de Andrew Garfield, el universo de “Venom” y el MCU de Disney.

Existe por supuesto una solución para esto y es una materia en la que se ha especulado en los últimos meses gracias a la salida de “No Way Home”: la posibilidad de que el universo de Venom y el de “The Amazing Spider-Man” sean el mismo.

Entrando en el mundo de lo meramente especulativo, esta teoría primero publicada en Reddit se basa en los villanos que fueron traídos al MCU por el hechizo de Doctor Strange: Green Goblin, Doctor Octopus, Sandman, Electro y The Lizard.

Venom llega al Universo Cinematográfico de Marvel en "Venom 2". (Foto: Columbia Pictures)

Pero hay uno adicional que no aparece hasta el final de los créditos de la cinta, Venom interpretado por Tom Hardy y enviado al MCU al final de “Venom 2: Let There Be Carnage”. Y si bien el antihéroe no hace nada más que estar atrapado en un bar antes de volver a ser transportado a su dimensión al final de la película, él completaría el sexteto que permite a “No Way Home” contar con su propia versión de los Sinister Six (Seis Siniestros).

Ahora, la base en que el usuario mantiene que Venom podría pertenecer al universo de Andrew Garfield es poco sólida, sosteniendo que tendría sentido que los villanos estuvieran equilibrados entre los dos universos en grupos de tres y tres: Green Goblin, Doctor Octopus y Sandman del universo de Tobey Maguire; así como Electro, Lizard y Venom del de Garfield.

Más interesante son algunas imágenes del tráiler de la postergada película “Morbius”. La cinta, que según toda la información disponible está ambientada en el mismo universo que “Venom”, presenta un graffiti del Hombre Araña con la palabra “asesino” en un muro de Nueva York. Y si bien es claro que la imagen es sacada de una foto promocional para “Spider-Man 2″ (2004), esta coincidencia parece mostrar que al menos una versión del Hombre Araña también se columpia por los rascacielos de esta dimensión.

Escena del tráiler de "Morbius" mostrando un grafiti de una versión de Spider-Man en una pared. (Foto: Columbia Pictures)

Al final de todos, realmente no es tan importante la verosimilitud de esta teoría ya que en el universo de Marvel existen fenómenos y poderes que pueden cambiar la realidad de las múltiples dimensiones para adecuarse a la historia que se prefiera. Lo único que importa en esas circunstancias es el interés del público y la voluntad de los estudios y actores, y con “Spider-Man: No Way Home” rompiendo récords de taquilla, es muy posible que estos a alturas nunca alcanzadas por el Hombre Araña.

