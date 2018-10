Angelina Jolie se encuentra en el Perú para conocer la situación en la que se encuentran los venezolanos que han abandonado su país huyendo de la crisis. Y es que, además de actriz, directora y productora, la estadounidense destaca por su labor como Embajadora de buena voluntad de la ONU; un rol como activista que también ha dejado una marca en su labor en la pantalla grande.



Los más recientes títulos en la filmografía de Angelina Jolie son muestra del compromiso de la actriz para con el bien de la humanidad. Aquí hacemos un breve recuento:



1. "First They Killed my Father"



Angelina Jolie mostró toda su capacidad como directora. La película cuenta la historia de la guerra de los Jemeres Rojos de Camboya desde el inocente punto de vista de una niña. Esta producción está disponible actualmente en Netflix.



2. "Inquebrantable"



Historia en la que Angelina Jolie muestra la supervivencia como en las películas de antaño: llena de heroísmo y superación personal. El filme estuvo nominado a tres premios Oscar.

3. "The Breadwinner"



Angelina Jolie se unió al estudio de animación Cartoon Saloon para adaptar al cine la novela "The Breadwinner" ("Pan de guerra"). La historia fue escrita por Deborah Ellis.



La historia presenta a Parvana, niña afgana de 11 años que debe hacerse pasar por niño para poder alimentar a su familia en Kabul, tras el encarcelamiento de su padre.

4. "In the Land of Blood and Honey"



La película estrenada en el 2011 marcó el debut de la actriz norteamericana como directora. El filme está ambientado en la Guerra de Bosnia y cuenta la historia de amor de una pareja formada por una mujer de Bosnia y un hombre de Serbia.