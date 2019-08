Angie Cepeda y sus inicios en Pantaleón y las visitadoras: "Miro el pasado con gratitud"

Corría el año 1999 y el desafiante rol de Angie Cepeda como 'La colombiana' en la segunda versión cinematográfica de "Pantaleón y las visitadoras" se abría paso en medio de un Perú aliquebrado por el terrorismo. El filme de Pancho Lombardi llegaba receloso a las salas de cine de una sociedad conservadora y desconfiada. Las expectativas no eran las mejores, sin embargo el resultado fue abrumador. La película batió récord de taquilla y ubicó a sus protagonistas en lo más alto de la popularidad.



Veinte años después, Angie recuerda con gratitud aquella etapa de su vida que le vincula estrechamente con nuestro país y sus inicios actorales. Y se emociona al reflexionar sobre su ascendente carrera artística.

"Guardo los mejores recuerdos de 'Pantaleón y las visitadoras' y miro el pasado con agradecimiento. Es bonito mirar hacia atrás y ver cuánto has crecido. No nací en Perú, pero los peruanos siempre me han hecho sentir como en casa, me han tratado con cariño y respeto. Gran parte de mi corazón es peruano", destaca la artista colombiana.

Asimismo, expresa su respeto y admiración por el actor y actual presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, con quien compartió roles protagónicos en el referido largometraje.

“Me encantó trabajar con él, es inteligente, muy buen ser humano, comprometido y honesto. Es alguien a quien respeto muchísimo”, indica.

SERIE DE FOX



Angie ha formado parte de importantes títulos para la pantalla grande, la televisión y el teatro en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En la serie de Fox Premium, "Berko: el arte de callar", que se estrenará en toda América Latina este 9 de agosto, interpreta a Julianne, la exesposa del personaje principal.

"Berko es una serie de cuatro episodios, inspirada en hechos reales y ambientada en Chile de los años 90. La historia tiene como trasfondo político la transición a la democracia en Chile y la Guerra Fría. Interpretar a Julianne no ha sido fácil, he tenido que recurrir a documentales, testimonios, bastante material audiovisual para poder lograr sentir lo que se sentía en esa época", precisa.

"Berko el arte de callar" - Tráiler. (Video: YouTube)

Entre los últimos y más importantes roles de Angie para la pantalla grande, destaca "Kill Chain", película americana independiente que tiene como protagonista a Nicolas Cage.

"Fue maravilloso trabajar con él (Nicolas Cage), no lo conocía, es un gran actor, cuando está en el set se mete al cien por ciento, tiene como mucha personalidad. La conexión con él fue inmediata, hicimos algunas escenas de acción", precisa la actriz colombiana.