"Ant-Man and the Wasp": qué dijo la crítica sobre la película

"Ant-Man and the Wasp" ha llegado a las salas de cine a casi tres años del estreno de su precuela y ha generado gran expectativa por parte de los fans de Marvel. Esto último se debe a que es la última cinta del universo cinematográfico de esta empresa para este año.

La crítica anglosajona ya ha compartido sus apreciaciones y muchos de estos comentarios coinciden en que se trata de una película indudablemente divertida, aunque las divergencias surge en torno a la calidad global del trabajo. En la galería adjunta a esta nota (arriba) reunimos algunos de estos comentarios, todos ellos sin spoilers.

VARIETY: "'Ant-Man and the Wasp' son dos horas completas e incluso sacando todas las paradas, la película nunca da esa sensación de hundimiento que tienes cuando llega el clímax extendido de una cinta de cómics y sientes que los efectos especiales toman el control. Eso es porque Peyton Reed usa cada momento de la película con personalidad. Eso no es lo mismo que darle humanidad, pero es suficiente para calificar como la versión miniatura".

THE WASHINGTON POST: "Dirigida por Peyton Reed desde un guion de (Paul) Rudd y una serie de coescritores, 'Ant-Man and the Wasp' sirve a su propósito con una característica disposición alegre e instinto ocasional, situando a varios héroes, villanos y ayudantes para futuras entregas, mover al gigante Marvel hacia adelante. En medio de una historia aparentemente interminable, Rudd brinda calidez y buen humor modesto a uno de sus más intrigantes y dulces capítulos. "Ant-Man and the Wasp" es alegre y flota y no es menos agradable por ser instantáneamente olvidable".

EMPIRE: No hay forma de escapar del hecho de que 'Ant-Man and the Wasp', siendo tan divertida como es, carece del peso puro y alucinante de 'Infinity War'. O, para ese propósito, el alcance y músculo temático de 'Black Panther. O la enloquecedora inventiva de 'Thor: Ragnarok'. En esta nueva era de superación de Marvel, realmente se siente como un trabajo menor".

THE NEW YORK TIMES: "Es divertido cómo cosas como la personalidad pueden levantar una película. 'Ant-Man and the Wasp' presenta secuencias de acción cinética, pero lo que hace que guste es que el señor (Peyton) Reed se ha dado cuenta cómo sostener la intimidad de la película y su tono juguetón, incluso cuando cuerpos y autos salen volando. Él quiere (necesita) asombrarte con efectos especiales, pero parece más comprometido con lo absurdo de Ant-Man esta vez, con el terror y la risa que acompañan a este superhéroe eminentemente aplastable".

THE VERGE: "Dado cuánto de la cinta se invierte en ver objetos pequeños crecer a un tamaño improbable y los objetos pequeños encogerse a la escala de juguetes, parece únicamente apropiado que 'Ant-Man and the Wasp' equilibre pulcramente sus grandes y serias preocupaciones con las más pequeñas. Es una película que entiende las variaciones de escala y toma a la audiencia por todo el recorrido mientras estas cambian constantemente.

FORBES: "Es una película divertida, pero mediocre, más cercana a una historia de origen por números que la secuela experimental que debería haber sido (...) Al menos el fin revitalizó la emoción por 'Avengers 4".