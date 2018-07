Podrá tratarse de superhéroes diminutos, pero "Ant-Man 2" está enviando un gran mensaje de empoderamiento femenino no solo incluyendo a la Avispa (The Wasp, interpretada por Evangeline Lilly) en el título, sino dándole una participación más amplia en la creciente franquicia de Marvel.

"Ant-Man and The Wasp", la película número 20 en un universo cinemático que incluye a "Black Panther", "Iron Man" y "Avengers: Infinity War", es la primera de la serie que incluye un personaje protagónico femenino. La prominencia de la Avispa, que tiene una presencia importante en los cómics de "Ant-Man" y "Avengers", llega tras años de espera de los fans por ver a una superheroína de Marvel con su propia película.



Scarlett Johansson ha expresado su deseo de que su personaje de la "Viuda Negra" ("Black Widow") tenga su propio filme, pero Marvel Studios la ha mantenido como parte de un equipo en las películas de "Avengers".



"Me he hecho la misma pregunta: ¿estamos haciendo una montaña de un grano de arena?", dijo Lilly durante una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre la inclusión de su personaje en el título. "No, de hecho esto es algo bien importante y ya era hora”.



La cinta le sigue a "Ant-Man" (2015), que presentó a Paul Rudd como un ladrón reclutado por Hank Pym (Michael Douglas) para convertirse en un héroe. La película original recaudó más de 180 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 500 millones de dólares en la taquilla mundial. La secuela es el tercer estreno del año de Marvel Films, pero la trama no está relacionada a la del megaéxito "Avengers: Infinity War".



La Avispa era un cómic favorito del director Peyton Reed, quien dio indicios de su participación para futuras películas de Marvel con un cameo de su supertraje al final de "Ant-Man".



El cineasta señaló que era importante que fuera una heroína totalmente formada y no sujeta a estereotipos.



"Trabajé estrechamente con Evangeline y lo hablamos mucho. Ahora tendremos la oportunidad de hacer una heroína completa y queremos que tenga tanta profundidad como sea posible. No queremos que sea una heroína que siempre esté con el pelo arreglado y maquillaje. Queremos que tenga un poco de sudor, y queremos que cuando se quite el casco su cabello esté recogido en una cola de caballo porque eso es lo más práctico", dijo Reed.



El papel de Lilly no es el único protagónico femenino. Hannah John-Kamen interpreta a Ghost, una villana que está en contra de instituciones poderosas en un papel que originalmente había sido escrito para un hombre.



"Es increíble como mujer interpretar un personaje tan fuerte, que la gente pueda ver eso y decir 'sí, esto es una evolución'", dijo John-Kamen, quien encarna su papel más importante hasta la fecha tras protagonizar la serie canadiense de ciencia ficción "Killjoys" y tener papeles menores en "Ready Player One" y "Tomb Raider".



"Hay tantas cosas más en este filme que representan la energía femenina, que representan las historias femeninas, que representan la lucha femenina y el poder femenino", dijo Lilly. "En esta película estoy muy orgullosa de decir que reconozco un auténtico poder femenino. Es poderoso ser vulnerable, es poderoso ser elegante, es poderoso tener gracia y criar y ser amable y perdonar, ser compasivo y generoso, ... cosas que suelen ser típicamente clasificadas como debilidades".



Tráiler de "Ant Man and the Wasp". (Fuente: YouTube/ Marvel)

La primera película de Marvel basada completamente en una superheroína será "Captain Marvel", una cinta protagonizada por Brie Larson cuya trama se desarrolla en la década de 1990, que se estrenaría el próximo año.



"Ant-Man and The Wasp" es el primer estreno de Marvel desde "Infinity War" de abril, que fue un éxito para la franquicia y abrió paso para una cuarta película de "Avengers" que se estrenará el próximo verano boreal.



El elenco de "Ant-Man and The Wasp" mantuvo en secreto los detalles de la película. En una entrevista reciente, Rudd empezó a responder una pregunta sobre el progreso de su personaje en las cintas de Marvel. "Es una historia graciosa porque, sabes, en 'Avengers 4'...", dijo el actor antes de hacer como si le hubieran dado con un dardo en el cuello y se caía de su silla.



Antes de la primera conferencia en Comic-Con sobre la "Ant-Man" original, Douglas dijo que pasó pruebas de la verdad y pensó que tendría que llegar a dar sangre para demostrar que podría evitar revelar los secretos de esa película. Aunque le pareció que era excesivo en ese entonces, Douglas dijo que ha aprendido a apreciar lo que hace Marvel Films y el cuidado que toman para evitar que lleguen "spoilers" a oídos de sus fans.



"Marvel ha hecho un gran trabajo creando expectativas para la gente que no sabe exactamente lo que ocurrirá”, dijo Douglas.



"No queremos arruinarle nada a la gente. Hay gente contratada específicamente para tratar de descubrir las cosas", dijo Rudd. "Es increíble e intenso ser parte de eso".