Conforme a los criterios de Saber más

La historia es más o menos conocida, pero puede resumir las razones del cariño que se le tiene a Hugo Sotil: era 1975 y el Cholo, como lo llamaban desde entonces, jugaba en el Barcelona de España. Un año antes había salido campeón formando brillante dupla con el holandés Johan Cruyff. Pero esta vez Sotil ansiaba algo más: jugar la Copa América con la selección peruana, cosa que el club catalán no le permitió.

Pero cuando la blanquirroja llegó a instancias finales de la copa, y debía jugar un partido definitorio frente a Colombia, Sotil sintió que no podía perderse dicho encuentro. Luego de tanto insistir, consiguió un permiso exprés de su club. Lo acompañó en su viaje a Venezuela (donde se jugaría la final) un directivo del Barcelona. Y el desenlace fue de película: Perú ganaría ese partido 1-0 con gol de un Sotil recién bajado del avión, como dicen. Derechazo que significaría la segunda –y última hasta la fecha– Copa América para nuestro país. El Cholo se había convertido en héroe.

ESTRELLA EN PANTALLA

Pero era tan grande Sotil que, incluso antes de esa actuación consagratoria, ya tenía una película. Se llamó “Cholo”, la dirigió Bernardo Batievsky, y fue estrenada en 1972. Es un filme atípico por donde se lo mire: una ficción en la que Sotil interpreta a una suerte de álter ego que también se llama Hugo pero no es él. Este Hugo es más bien un artesano y pintor provinciano, con dificultades para salir adelante en una Lima clasista y racista, pero que encontrará en su habilidad con el balón una chance de superación y un arma contra los prejuicios.

Hay toda una serie de curiosidades en “Cholo”: la banda sonora compuesta por El Polen, por ejemplo; la aparición especial de otro ‘crack’ como Toto Terry; las imágenes de una Lima despejada y en plena transformación; la actuación del pintor Milner Cajahuaringa (cuyas obras le son adjudicadas al personaje de Hugo); o las escenas de Sotil recorriendo Londres, París o Venecia, casi premonitorias de su futura estancia en Europa.

Durante años, sin embargo, la película solo pudo ser apreciada en una copia deplorable. Situación que hoy puede enmendarse gracias al hallazgo de los originales en Los Angeles, que además han sido restaurados por el UCLA Film and Television Archive. Un asombroso trabajo de rescate que, a falta de una cinemateca o un archivo fílmico en el Perú, tuvo que ser asumido por la cineasta Andrea Franco Batievsky, nieta del director de “Cholo”.

Comparación de imágenes de la restauración de la película "Cholo" (1972), dirigida por Bernardo Batievsky.

ÍDOLO POPULAR

Con su peculiar mezcla de relato de superación personal y crítica social, “Cholo” puede describirse como una de las películas peruanas más extrañas de su época. Pero sin dudas no generaría la misma atracción hasta hoy si no hubiese contado con un ídolo popular como protagonista. ¿Por qué nos resulta tan entrañable el personaje de Hugo Sotil? Aquí entra a tallar el ojo de un cazatalentos como Batievsky.

“Mi abuelo Bernardo no solo vio en Hugo un éxito inigualable, un gran carisma dentro y fuera del juego, sino también una reivindicación –afirma su nieta Andrea Franco–. Su auge y energía inspiraron a Bernardo a hacer una película que reflexiona. El Cholo Sotil personifica la revalorización de lo nuestro, la posibilidad de realizar nuestros sueños y el camino hacia una conciencia de unión y de dignidad humana. El David de Miguel Angel. El Túpac Amaru de Cajahuaringa. El Cholo de Bernardo”.

Otro personaje que estuvo cerca de Sotil, en especial desde las lides futbolísticas, fue el periodista Mario Fernández, pluma de este Diario. “Hugo nos sigue siendo entrañable no solo por lo que le vimos hacer con la pelota en sus pies, sino por las veces que lo entrevistamos y siempre nos sacaba algún episodio memorable. Había que ser muy conocido por él para que se soltara. Recuerdo una frase de cuando lo entrevisté: ‘Mira mis tobillos, hinchados para siempre; fue la única forma como me podían anular. Pero no importa porque gocé y disfruté del fútbol en las canchas y de la vida fuera de ellas’”.

Hugo Sotil junto al cineasta Bernardo Batievsky, director de la película "Cholo" (1972).

TANTAS VECES SOTIL

También es cierto que la película de Batievsky generó opiniones encontradas. Como cuenta el escritor Jorge Eslava, la reacción del público ante su estreno fue adversa. “Con la collera fuimos entusiasmados a ver ‘Cholo’. No solo se anunciaba como una película de fútbol, sino que no había nadie que no delirara con el juego endiablado y macho de Sotil. Gran fiasco, especialmente para uno de mis patas que era hincha del Muni”, relata el autor, quien critica las “frases ajenas y pretenciosas” de los personajes y “los trocitos de fútbol que se incluyen y que se pierden en un charco de insinceridad”.

En cambio, Eslava sí se rinde frente al Cholo vestido de corto y parado sobre el césped, un jugador que desdibujaba al hombre lacónico y casi inexpresivo que se muestra en la pantalla. “Ni Perico ni Cubillas ni Paolo produjo más asombro ni estrabismo que ver a Sotil en su esplendor”, agrega el escritor.

Con todos sus méritos, irregularidades o falencias, “Cholo” es una película que, a casi 50 años de su estreno, exige una revisión en múltiples sentidos: quizá por su discurso crítico con la idiosincrasia peruana, vigente hasta hoy; tal vez por la oportuna restauración de la que ha sido objeto y que habla mucho del estado de nuestra cinematografía; o acaso simplemente por el placer de rendirle homenaje a una figura como la de Sotil, un hombre que le regaló alegrías al país de la forma más simple e intensa: divirtiéndose con una pelota rodando frente a sus pies.

Hugo Sotil junto a Nancy Gross, coprotagonista de "Cholo".

“Cholo” en el Festival de Cine de Lima

La versión restaurada de “Cholo” de Bernardo Batievsky, cortesía del archivo de Cine y Televisión de UCLA, será la película inaugural del Festival de Cine de Lima PUCP. Se proyectará gratuitamente este jueves 19 de agosto, a las 7 p.m., a través del Facebook Live del festival .

También se llevará a cabo el conversatorio “Cholo”: la memoria de sus protagonistas, que contará con la participación de Andrea Franco Batievsky, Juan Luis Pereira de El Polen, la cineasta e historiadora Violeta Núñez, y el exfutbolista y protagonista del filme, Hugo Sotil. El jueves 19 de agosto, a las 9 p.m., en el Facebook Live del festival. Acceso libre.

Además, la banda peruana El Polen ofrecerá un concierto virtual, también de acceso libre, con las canciones de la banda sonora de “Cholo”. Viernes 20 de agosto, a las 9 p.m., en el Facebook del festival.