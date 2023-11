Tras el éxito de “Super Mario Bros. La película”, Nintendo anunció que realizará un “live-action” (película realizada con actores humanos) de su otro videojuego “The Legend of Zelda”.

En ese sentido, mediante un comunicado, la empresa indicó que financiarán el proyecto junto con Sony Pictures Entertainment Inc. y será producida por Shigeru Miyamoto, uno de los creadores de la franquicia.

Asimismo, la creación del proyecto tendrá el apoyo de Avi Arad, presidente de Arad Productions Inc., que produjo películas como Spider-Man: Cruzando el multiverso y otras.

La dirección cinematográfica de The Legend of Zelda estará a cargo de Wes Ball, director de las películas Maze Runner y The Divergent Series.

Por otro lado, Nintendo indicó que “la película será cofinanciada por Sony Pictures Entertainment Inc.”, con más del 50% financiado por la empresa japonesa. “La distribución teatral de la película estará a cargo de Sony Pictures Entertainment Inc. en todo el mundo”, complementaron.

¿Nintendo anunció la fecha de estreno del “live-action” de The Legend of Zelda?

En este primer anuncio no se han revelado muchos detalles de la película como la trama, el elenco, las fechas de estreno u otros datos; sin embargo, se espera que las aventuras de Link sean retratadas para el agrado de sus fanáticos.

Finalmente, la empresa de videojuegos indicó que se involucran en producciones cinematográficas con el objetivo de entretener a sus seguidores.

“Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible”, dijeron.