"Aquaman 2": confirman película y anuncian fecha de estreno

Fue un éxito de taquilla y tendrá continuación. "Aquaman" ya es una realidad. El filme superó todas las expectativas y tras convertirse en la cinta de DC Comics más rentable de la historia, ahora tendrá una segunda parte.

El portal "The Hollywood Reporter" confirmó que David Leslie Johnson-McGoldrick, quien coescribió la primera película junto a Will Beall, regresará para la secuela cuya fecha de estreno estaría planteada para el 16 de diciembre del año 2022.

La cinta demostró ser un gran éxito para Warner Bros. y DC Extender Universe en su conjunto, al recaudar más de 1.13 millones de dólares de taquilla a nivel mundial, superando a "The Dark Knight Rises". China fue uno de los países donde recaudó más taquilla.

De esta manera, la historia de Arthur Curry, interpretado por el actor Jason Momoa, llegará a las salas de cine en cuatro años, dejando abierta la posibilidad de ir explorando algunos proyectos en torno al Universo de Aquaman.

Uno de los próximos trabajos que también se llevarían a cabo sería el spin off centrado en "The Trench", un proyecto de terror que mostrará a las terroríficas criaturas anfibias que atacaron a Aquaman y Mera (Amber Heard) en la película.

Cabe señalar que Warner Bros. tiene planeado estrenar las próximas películas de DC, tales como ¡Shazam! el 5 de abril de este año, Joker el 4 de octubre, "Birds of Prey" o "The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" el 7 de febrero del 2020 y "Wonder Woman 1984" el 6 de junio del 2020.