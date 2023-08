Además de ser el propietario de Central, reconocido como el mejor restaurante del mundo según la lista de The World’s 50 Best Restaurants, Virgilio Martínez también se abrió paso en la pantalla grande con el documental “Virgilio”, filme que se presentará el lunes 14 en el Centro Cultural PUCP como parte del Festival del Cine de Lima PUCP, en su sección Galas. La proyección será en la Sala Roja a las 9:30 p.m. y las entradas están disponibles en Joinnus.

“Cuando comenzamos el proyecto, [Central] estaba clasificado como el cuarto mejor restaurante del mundo; durante el rodaje, ascendió al segundo lugar y finalmente, cuando llegó a Netflix, se había coronado como el número uno”, comenta Alfred Oliveri, director de la cinta que se especializa en el cine gastronómico, en una entrevista con El Comercio.

Virgilio Martínez es el padre del restaurante Central.

Previo a la realización del documental, hay otros productos audiovisuales que retratan fragmentos de la cocina peruana, donde Virgilio Martínez es una constante. Entre ellos se encuentran series como “Down to Earth”, en la cual el actor Zac Efron se encuentra con el chef propietario de Central, además de la serie “Chef’s Table” y “Off The Table”, donde participa junto a Mitsuharu Tsumura y Gastón Acurio. También hizo una aparición en un episodio de “Gordon Ramsay: Uncharted”.

El éxito internacional de Virgilio Martínez, tanto en su carrera culinaria como en sus breves apariciones en series, no solo llamó la atención de los premios, sino también de Netflix, que decidió incluir en su catálogo el documental que, durante 89 minutos, muestra los inicios del chef en la gastronomía, su regreso a Perú después de una década fuera del país y cómo fundó Central. “La intención no era mostrar el lado técnico, es decir, no te vamos a contar una receta, sino las historias que giran en torno a la cocina, vinculándolo con temas como la recuperación de la identidad del país a través de sus platos”, explica Oliveri.

La película comenzó a ser grabada en el 2019, pero se retrasó por la pandemia y fue lanzada en el 2022

Cultura gastronómica

La llegada del documental a Netflix, con su estreno mundial durante el Festival de San Sebastián, brinda la oportunidad para que el público extranjero pueda conocer más sobre el chef peruano que representa al Perú, y que tuvo que enfrentar varios desafíos antes de llegar a su posición actual, a la par de grandes exponentes como Gastón Acurio.

Además de enfocarse en la trayectoria de Martínez, el documental también explora su colaboración con otros chefs peruanos, como Pía León, nombrada la mejor chef femenina del mundo en años anteriores. “Este documental permite mostrarlos desde el lado más humano, contando historias que surgen naturalmente, como el amor entre Pía y Virgilio que nace entre los fogones”, comenta el director.

lima, jueves 21 de julio del 2022 Provecho visitará el restaurante Central, considerado recientemente el segundo mejor del mundo. / ANTHONY NINO

Retratar este mundo de fogones, ollas y pasiones no fue tarea fácil, puesto que, a diferencia de las películas que suelen ser ficciones, el documental requiere un tratamiento diferente por parte de los cineastas. “Para dirigir aquí, el desafío es tener un tiempo de reacción rápida, no son escenas que se manden a repetir. Aquí la acción es en el momento y no puedes interferir en ello, por eso tuvimos que aprender a cohabitar de manera natural con el ambiente donde grabábamos”, comenta el director, quien recalca las diferencias entre una ficción y el documental “Virgilio”. “Aquí no tenemos actores que interpretan un papel, sino personas que encarnan historias de pasiones reales”.

Para disfrutar de este documental, no es preciso tener conocimiento exhaustivo del universo culinario, ya que la cinta logra equilibrar la información para el público en general y la emoción al relatar la historia de Virgilio Martínez, quien más que ser uno de los chefs más aclamados a nivel internacional, es un peruano con una vida digna de película.