"Armageddon" cumple 20 años: cómo luce ahora Liv Tyler | FOTOS

La actriz Liv Tyler, protagonista de la película "Armageddon", cumple 40 primaveras este año. La estadounidense tiene tres hijos. El primero, Milo, fruto de su relación con su anterior esposo, Royston Langdon, con el que se casó en 2003 y tuvo una relación de siete años. Los otros dos, Sailor y Lula, los tuvo con su actual pareja, el empresario Dave Gardner.



Liv Tyler saltó a la fama cuando, con 17 años, apareció en el célebre videoclip Crazy de grupo estadounidense Aerosmith, banda liderada por su padre, Steven Tyler.



El primer papel importante en la gran pantalla lo realizó dos años después, en 1996, con "Belleza robada", dirigida por Bernardo Bertolucci.

Ese mismo año, la revista People la eligió entre las 50 personas más atractivas del mundo. También realizó un papel junto con Tom Hanks en la película "That Thing You Do".

Fue en 1998 que carrera despuntaría con su participación en la famosa producción "Armagedon", donde tenía como padre ficticio a Bruce Willis y como novio a Ben Affleck.



Pocos años más tarde, en el 2001, participó en la saga de "El Señor de los anillos" con el papel de Arwen, una mujer mitad elfa.

Liv Tyler es activista del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Fue nombrada embajadora de buena voluntad de los Estados Unidos en 2003.



En el 2008, tuvo un rol en la película de Marvel "El increíble Hulk". Su último papel protagónico, hasta la fecha, ha sido en la película "The LeftOvers" en el 2015.