"Armageddon" 20 años después: ¿Qué pasó con los integrantes de su reparto?

Este sábado se cumplen 20 años de la llegada de "Armageddon" a los cines. Muchos recuerdan el largometraje con nostalgia, pues consolidó la popularidad de artistas como Bruce Willis, Ben Affleck o Liv Tyler, así como de su director, Michael Bay.

En esta galería (arriba) recogemos el presente del amplio reparto que tuvo es proyecto cinematográfico. Aunque la suerte de los artistas ha variado, todos parecen haber tenido un camino estable desde la llegada de "Armageddon".

Bruce Willis

Interpretó a Harry Stamper en la cinta "Armageddon" y ha sido uno de los actores más importantes de Hollywood en los años 90 y 2000 con trabajos como "Pulp Fiction" o "Sexto Sentido". Los años recientes han tenido a Willis activo, con proyectos cinematográficos como "Split" y "Once Upon a Time in Venice".

Liv Tyler

La actriz tuvo el papel de Grace Stamper y fue uno de los rostros femeninos más recordados delas últimas décadas. Tyler abandonó temporalmente el cine en 2014, pero volvió en 2018 con "Wildling", película donde no solo actúa, sino que es también productora.

Ben Affleck

Hizo de A. J. Frost en la cinta y en los últimos años ha estado involucrado en el cine de superhéroes con "Batman v Superman" y "Justice League". Paralelamente, ha tenido una exitosa carrera como director y su largometraje "Argo"(2012), donde también actúa, se llevó tres premios Oscar

Steve Buscemi

Fue Rockhound en "Armageddon" y tiene una larga carrera a sus espaldas, caracterizada por su versatilidad. Entre sus últimos trabajos en el cine se cuentan "Lean on Pete" y "The Death of Stalin".

Billy Bob Thorton

Otro artista de gran experiencia, Thorton fue Dan Truman en la cinta de Michael Bay. Entre sus participaciones en los últimos años está la serie de Amazon "Golliat" y películas como "Whiskey Tango Foxtrot" y "London Fields", que se estrena en agosto de este año.

Michael Clarke Duncan

Otro actor muy recordado y que un año después de "Armageddon" estuvo nominado al Oscar a mejor actor de reparto por su trabajo en "The Green Mile". Duncan falleció en 2012 a causa de un paro cardíaco y su última película fue "From the Rough" estrenada ese mismo año.

William Fichtner

​ Tuvo el papel del coronel Willie Sharp y participó en grandes producciones de la década de los 90 y 2000. Entre sus últimas películas se cuentan "Armed", "The Neighbor" y "Traffik".

Owen Wilson

Fue el geólogo Oscar Choice en "Armageddon" y en los años posteriores se volvió un hombre importante dentro del cine cómico. "Zoolander 2", "Bastardos" y "Wonder" son algunas de sus últimas películas, así como también, "Cars 3", donde prestó su voz a Rayo McQueen, el protagonista.

Will Patton

​ El veterano artista fue Charles Chapple y su carrera ha seguido teniendo actividad con películas como The Scent of "Rain and Lightning" y una nueva entrega de la franquicia de terror "Halloween", la cual se estrena en octubre de este año.

Peter Stormare

Fue Lev Andropov y es otro artista con una larga carrera a sus espaldas. En los últimos años nha trabajo en cintas como "John Wick: Chapter 2", "Kill 'Em All" y "Dark Ascension".

Jessica Steen

​ La canadiense fue Jennifer Watts y sus últimas apariciones cinematográficas se remiten a mediados de la década pasada, con proyectos como "Chaos" y "Left Behind: World at War". Los últimos años la han tenido más involucrada en la televisión.