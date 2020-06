Zack Snyder vuelve al mundo zombi, donde empezó con el remake de “Dawn of the Dead”, con “Army of the Dead”, una nueva película de terror de Netflix que se centra en un grupo de mercenarios que planea un atraco en un casino de Las Vegas durante un brote zombi.

Se trata de un proyecto que ha estado en formación durante más de una década, originalmente, Snyder, quien escribió la historia en 2007, la concibió como una secuela de “El amanecer de los muertos”, pero terminó de darle forma junto a los guionistas Joby Harold y Shay Hatten.

“Me encanta honrar el canon y las obras de arte, pero esta es la oportunidad de encontrar una manera puramente alegre de expresarme a través de un género. Será el juego de zombis más loco y consciente de sí mismo, pero no de la manera en que se hace un guiño a la cámara, de los zombis que todos han visto. Nadie me ha dejado nunca completamente suelto”, dijo Snyder a The Hollywood Reporter.

Con un presupuesto que ronda entre los 70 y 90 millones de dólares el rodaje de “Army of the Dead” comenzó el lunes 15 de julio de 2019 en Los Ángeles, California, y Albuquerque, Nuevo México, para luego pasar a Atlantic City, Nueva Jersey, donde se rodará en un casino.

Dawn of the Dead fue la primera película de zombis de Zack Snyder (Foto: Universal Pictures)

SINOPSIS DE “ARMY OF THE DEAD”

“Army of the Dead” se desarrolla en una cuarentena de Las Vegas durante un brote de zombis. En medio del caos, un hombre decide contratar a un grupo de mercenarios para poner en marcha un arriesgado plan: el mayor robo que jamás se haya intentado.

Esta película está basada en el guion de cinta que tenía a Matthijs van Heijningen Jr. como realizador, en su momento, él aseguró que "los zombis masculinos violarán hembras humanas y tendrán descendientes de zombis híbridos con humanos. Es una nueva versión loca del género zombi".

Sin embargo, Netflix ha revelado que la película de Snyder contará con un guion "completamente renovado", es decir, no incluirá ninguno de esos elementos.

Por su parte, el director aseguró que es "un buen proyecto para hacer algo divertido, épico y loco de la mejor manera posible".

TRÁILER DE “ARMY OF THE DEAD”

“Army of the dead” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero se espera que en los próximos meses la plataforma streaming comparta las primeras imágenes.

"Army of the Dead" es el nuevo proyecto de Zack Snyder (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES

Dave Bautista como Scott, que intenta salvar a su hija durante un brote zombi.

Ella Purnell como Kate, la hija de Scott

Ana de la Reguera

Theo Rossi

Huma Qureshi

Hiroyuki Sanada

Garret Dillahunt

Raúl Castillo

Omari Hardwick

Chris D'Elia

Nora Arnezeder

Matthias Schweighöfer

Samantha Win

Rich Cetrone

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Zack Snyder

Producción: Deborah Snyder, Zack Snyder, Wesley Coller

Guion: Shay Hatten, Zack Snyder, Joby Harold

Historia: Zack Snyder

Fotografía: Zack Snyder

Montaje: Dody Dorn

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ARMY OF THE DEAD”?

“Army of the dead” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero considerando que la producción comenzó el 15 de julio lo más probable es que llegue al 2020.