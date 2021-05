Conforme a los criterios de Saber más

Antes de “300”, de “Watchmen” o de su accidentada y descomunal “Liga de la Justicia”, Zack Snyder (Wisconsin, 1966) entró a las lides cinematográficas con “El amanecer de los muertos”, en el 2004. Ese largometraje, el primero de su carrera, era un ‘remake’ del clásico de George Romero –amo y señor del género de los zombis, por si hace falta aclararlo–, una cinta que funcionaba con su actitud violenta, entretenida y comercial. Un tributo actualizado para el siglo XXI.

Diecisiete años después, y con una carrera plagada de altibajos, devotos y detractores, Snyder vuelve a la temática zombi con “Army of the Dead” (“El ejército de los muertos”), una película desbordante por donde se la mire: millonaria, paródica, estridente y sangrienta por obra y gracia de Netflix, que busca encumbrarla con tratamientos nunca antes vistos. Tal es así que será el primer filme de la plataforma en tener un estreno masivo en salas de cine, gracias a un acuerdo con la cadena Cinemark para proyectarla en sus sedes estadounidenses una semana antes del ‘streaming’. Habrá que ver cómo le va en esta inédita incursión, que podría significar un punto de quiebre para la industria.

Por lo pronto, para Snyder es una película importante. Un proyecto del que se tuvo por primera vez noticia en el 2007, pero que fue aplazando durante años. “Soy un gran fan de George Romero y cuando hice ‘El amanecer de los muertos’ quería honrar sus películas”, cuenta el cineasta en una entrevista virtual con El Comercio. “Pero ‘Army of the Dead’ es diferente porque nace de mi propia idea, de poder hacer lo que realmente quiero. Y de alguna manera es una deconstrucción del género zombi. Ha sido una experiencia liberadora”.

En esa línea, Snyder señala que la inspiración para “Army of the Dead” proviene más bien de otras películas que poco o nada tienen que ver con muertos vivientes: “El planeta de los simios” en su versión original, “Escape de Nueva York”, “Alien”, “The Thing” e incluso “Ocean’s Eleven”, película a la que se asemeja en su premisa de ingresar a la bóveda de un casino en Las Vegas.

Porque de eso va el argumento de esta cinta: tras un accidente del que no se ofrecen muchos detalles, la ciudad del juego y las apuestas se ha convertido en un enclave zombi, acordonado por las fuerzas militares y a punto de ser bombardeado para acabar de un solo tiro con la plaga. Sin embargo, antes de que eso ocurra, un empresario multimillonario decide contratar a un grupo de avezados que se infiltrarán en uno de los abandonados casinos para recuperar US$20 millones, matando a cuanto zombi se les cruce en el camino, desde luego. Una apuesta de alto riesgo.

El numeroso elenco de "Army of the Dead" está encabezado por Dave Bautista. (Foto: Netflix)

GENTE COMO UNO

Acostumbrado a retratar el poderío fantástico de sus superhéroes, Snyder cambia un poco el enfoque en “Army of the Dead”, para trabajar con unos personajes que, dentro de todo, son seres humanos comunes y corrientes. “Desde un inicio quería que los protagonistas fueran gente con vidas y trabajos normales, pero que descubrieran su razón de ser con la aparición de los zombis –explica el director–. Y por eso son especiales, porque son personas normales. Es su personalidad y su carácter lo que nos atrae a nosotros como audiencia, no sus superpoderes”.

El grupo de exterminadores de zombis está conformado por un ecléctico elenco que tiene a Dave Bautista (Washington D.C., 1969) como líder. Y es él, claramente, lo mejor del filme. El corpulento exluchador sorprende con un papel en el que combina sus habilidades para la acción con un esporádico registro dramático (del que ya había dado interesantes atisbos, como en su breve pero enigmática aparición en “Blade Runner 2049”).

“Para una persona como yo, no es fácil toparse con papeles como este –señala Bautista, también en diálogo con este Diario a través de Zoom–. Siempre he sentido que no puedo convertirme en un mejor actor a menos que me ofrezcan mejores roles, y que así la gente me vea como un intérprete que puede alcanzar un amplio rango de emociones. Eso es lo que estoy buscando ahora. Realmente quiero ser un mejor actor, uno que pueda elegir sus trabajos. Creo que lo he conseguido con esta película y por eso estoy muy orgulloso de ella”.

Bautista destaca también el hecho de haber trabajado con un elenco bastante diverso en términos de género y nacionalidades. “Creo que es un mensaje importante tener un reparto de actores internacional, de diversas culturas y diversos ‘colores’. Y no es una cuestión que se restriega en la cara del espectador, porque al fin y al cabo esta es una película hecha para entretener. Más bien, creo que la gente podrá captar esa diversidad inconscientemente. Eso es bueno y necesario. El mensaje de que, por más diferentes que seamos, si nos juntamos podemos sobrevivir a cualquier cosa que pase”. Una suerte de moraleja que parece ajustarse a nuestros tiempos pandémicos.

Dave Bautista (echado) y Zack Snyder (polo blanco) durante el rodaje de "Army of the Dead". Ambos conversaron con El Comercio. (Foto: Netflix)

ESCAPAR DE LA PESTE

Por todo lo ya mencionado, llaman la atención las conexiones entre la plaga de zombis de “Army of the Dead” y la pandemia viral que afecta al mundo desde hace más de un año. Aunque la película fue filmada antes de la aparición del COVID-19 (su estreno se retrasó justamente por eso), es imposible no asociar muchos de sus rasgos ficcionales –el contagio, la cuarentena, las restricciones– con la realidad.

Sobre eso, Snyder señala: “Hay gente que, por ejemplo, me ha preguntado si incluimos estas pistolas para medir la temperatura después de que surgió la pandemia; pero no, eso lo filmamos justo antes. Entonces ese tipo de cosas pueden resultar extrañas, pero en realidad aparecen en la película de una forma más natural que si las hubiéramos puesto específicamente ahora”.

Por su parte, Bautista hace alusión también a las azarosas coincidencias entre la ficción y la realidad. “Ver la película en este momento sí puede tener un significado diferente a cuando la grabamos –señala–. Durante el rodaje definitivamente hubo algunos matices políticos, que tenían que ver con el clima que se vivía en ese momento. Pero todo el asunto de la pandemia te da una nueva perspectiva de la película. Probablemente algunos conecten más con ella. Y quizás otros tendrán unas lecturas demasiado profundas… ¡pero espero que no! En el fondo, lo que realmente queremos es que la gente se divierta”. Y si hablamos de divertimento, “Army of the Dead” es, en efecto, tan certera como un disparo directo al cerebro de un zombi.

Dave Bautista en plena escena de acción en un casino de Las Vegas, donde se desarrolla "Army of the Dead". (Foto: Netflix)

“Army of the Dead” se verá en las salas de cine de EE.UU. desde este viernes 14 de mayo. Es la primera vez que Netflix acuerda un estreno masivo con una cadena exhibidora como Cinemark.

Su estreno oficial en el servicio de ‘streaming’ ocurrirá una semana después, el viernes 21 de mayo.

Como adelanto, este jueves 13 de mayo, al mediodía, se liberarán los primeros 15 minutos de la película en un evento virtual. Podrá verse gratis en el canal de Netflix en You Tube.