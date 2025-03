El director de cine Carl Erik Rinsch, director de “47 Ronin”, fue arrestado este martes en West Hollywood tras ser acusado por fraude electrónico y lavado de dinero.

Según los fiscales, habría estafado US$ 11 millones a Netflix para producir la serie "Conquest", pero utilizó el dinero en inversiones de alto riesgo y compras personales, incluyendo automóviles de lujo y relojes de alta gama.

Netflix había pagado inicialmente US$ 44 millones por la serie que el director había dejado sin terminar tiempo atrás, pero en marzo de 2020 transfirió otros US$ 11 millones a Rinsch tras su solicitud de fondos adicionales para completar la producción.

De acuerdo con los documentos judiciales, el cineasta redirigió el dinero a una cuenta de inversión personal, perdiendo la mitad en inversiones en Wall Street y destinando el resto a criptomonedas, donde multiplicó su capital.

¿En qué habría gastado el dinero?

Asimismo, los fiscales afirmaron que Rinsch destinó cerca de US$ 10 millones a gastos personales y artículos de lujo, incluyendo US$ 1,8 millones en facturas de tarjetas de crédito, US$ 1 millón en honorarios legales para demandar a Netflix, US$ 3,7 millones en muebles y antigüedades, US$ 2,4 millones en la compra de cinco Rolls-Royces y un Ferrari, y US$ 652.000 en relojes y ropa.

El futuro de Carl Erik Rinsch

La plataforma de “streaming”, que nunca recibió un episodio finalizado de "Conquest", mantiene un arbitraje confidencial con Rinsch. El cineasta compareció ante un tribunal federal en California. En su defensa, el director sostiene que los bienes adquiridos eran accesorios de producción y que el dinero recibido le pertenecía.