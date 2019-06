"Artic" y otros impactantes filmes de supervivencia

En medio de un inmenso e implacable desierto blanco, un hombre lucha contra la inclemencia meteorológica para sobrevivir. Solo sabemos que ha tenido un accidente en su avioneta, que esta ya no puede volver a despegar, que tiene que pescar por alimento, dormir en la avioneta para protegerse de las tempestades y no perder la esperanza: todos los días hace esfuerzos por contactar posibles rescatistas. En su casaca lleva su apellido, Overgård, pero no sabemos absolutamente nada más de él.

Esta es la premisa inicial de "Arctic", ópera prima del joven director Joe Penna, protagonizada por el actor danés Mads Mikkelsen, recordado por interpretar al Dr. Lecter en la serie Hannibal. Como otros filmes de este subgénero, convierte al acto de supervivencia en el real conductor de la historia. Todos los días hay un nuevo intento, un nuevo fracaso, una sonrisa por un logro mínimo que, a la intemperie, podría convertirse en una nueva esperanza. Sobre todo, a 70 grados bajo cero, estando completamente solo, literalmente, en el fin del mundo.

Aunque el brasileño Joe Penna ha debutado en la dirección de largometrajes, es una estrella de las redes sociales en su país natal. También guitarrista, animador y Youtuber, el 2010, cuando solo tenía 23 años, batió records en su país, al conseguir más de 1 millón y medio de seguidores en su canal de dicha red de videos, MysteryGuitarMan. Hoy, lo siguen 2, 7 millones de personas. Empezó en el cine dirigiendo algunos cortos, como "Meridian" (2012), "Beyond" (2015) o "Turning Point" (2015) y ahora, con "Arctic", ha demostrado su talento, pues fue nominado al premio Golden Camera en el Festival de Cannes.

"Me quedé jodidamente delgado", bromeó Mads Mikkelsen sobre el proceso de filmación de esta película de supervivencia, que los llevó a las heladas tierras islandesas, donde el director de fotografía Tómas Örn Tómasson hizo un trabajo espectacular durante los 19 días que duró el rodaje. Mikkelsen, quien obtuvo el premio a Mejor Actor en Cannes por "The Hunt" (2012) cayó enfermo. "Ahora estoy convencido de que puedo hacer cualquier cosa", llegó a decir el actor, también recordado como el villano que enfrentó James Bond, en "Casino Royale" (2006).

A propósito del estreno de "Arctic", que llega a las salas el 4 de julio, recordamos otras películas que han recogido el legado de Robinson Crusoe.

James Franco protagoniza la historia de Aaron Ralston, escalador y montañista que quedó atrapado en los cañones de Utah. (Foto: Difusión)

"127 horas" (Danny Boyle, 2010)

James Franco protagoniza la historia de Aaron Ralston, escalador y montañista que sufrió una violenta caída en los cañones de Utah, un lugar absolutamente solitario en el que nadie podría ayudarlo a salir, fundamentalmente porque no había nadie que supiera que estaba allí. Al caer, su brazo quedó atrapado entre unas piedras, poniéndole todo mucho más difícil. Tras unos días de angustia y desesperación, sabe que no podrá salir completo de esta aventura y se ve obligado a tomar una drástica decisión. Está basada en una historia real. Fue nominada a 6 Oscar y 3 Globo de oro.

Robert Redford es un navegante de 70 años que decide viajar solo por el Océano Índico antes de que un accidente lo deje varado en medio del mar. (Foto: Difusión)

"All is Lost" (J.C. Chandor, 2013)

Le encanta navegar, tiene más de 70 años y decide salir solo en su velero a través de las aguas del Océano Índico. Sin embargo, la mala suerte hará que un contenedor varado quiebre el casco de su embarcación, iniciando una odisea de resistencia, inteligencia y fortaleza en la que deberá enfrentar tiburones, tormentas, al mismo sol o a la escasez de agua y alimentos. La sobrecogedora performance de Robert Redford –todo un reto físico a sus 77 años- lo hizo merecedor a una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor.

Una película basada en la historia de supervivencia en la Cordillera de los Andes de un equipo uruguayo juvenil de rugby en 1972. (Foto: Difusión)

"Alive" (Frank Marshall, 1993)

La historia de supervivencia en la Cordillera de los Andes de un equipo uruguayo juvenil de rugby, tiene un lugar de privilegio entre las gestas más duras y valientes que conozca la historia contemporánea. Aunque la primera versión cinematográfica se realizó en 1976, apenas cuatro años después del llamado "Milagro en los andes", la película más conocida hoy en día es esta, protagonizada por Ethan Hawke. Tras la caída de un avión en las altas cumbres nevadas de la frontera entre Argentina y Chile, un grupo de jóvenes enfrenta al clima y a la falta de alimento por 72 días, situación que compensan con una decisión clave, que luego desatará la polémica.

Tom Hanks interpreta a Chuck Nolan, ejecutivo de FedEx que sobrevive a un accidente aéreo y queda atrapado en una isla desierta. (Foto: Difusión)

"Náufrago" (Robert Zemeckis, 2000)

Aunque hemos visto a Tom Hanks enfrentando otras difíciles situaciones, como en "Sully", "Capitán Phillips" o "La terminal", ninguna fue tan dramática y se extendió por tanto tiempo como esta. Hanks es Chuck Nolan, ejecutivo de FedEx que, milagrosamente, sobrevive a un accidente aéreo y llega a una isla desierta. A la manera de Robinson Crusoe, enfrenta los retos propios de la supervivencia en una situación semejante, mientras su modo de ver la vida va experimentando una gran transformación. Su amistad con una pelota de voleibol marca el derrotero de distintas situaciones dramáticas. Hanks fue nominado al Oscar al Mejor actor y obtuvo el Globo de oro en la misma categoría.

Vincent Price interpreta a Dr. Robert Morgan en esta adaptación del relato "Soy leyenda", luego traído a la pantalla grande por Will Smith. (Foto: MGM) MGM

"El último hombre sobre la tierra" (Ubaldo Ragona y Sidney Salkow, 1964)

Esta no es una situación en la que el protagonista se enfrenta con la naturaleza, sino con el fin del mundo. Tras el apocalipsis, el Dr. Robert Morgan –interpretado por el enorme Vincent Price- cree ser el único ser humano vivo en un planeta en el que todos los demás se han convertido en vampiros zombis que solo salen al anochecer. La película, basada en la novela de Richard Matheson, "Soy leyenda", muestra la supervivencia como una aburrida rutina, y el hartazgo como algo más cercano a la muerte. Posteriormente, fue fuente de inspiración para otros dos filmes. "Omega Man" (1971), con Charlton Heston; y "Soy leyenda" (2007), protagonizado por Will Smith.

Animación sobre dos jubilados en una zona rural de Inglaterra y sus precauciones ante una guerra nuclear, confiando a ciegas en el gobierno. (Fuente: Difusión)

"Cuando el viento sopla" (Jimmy T. Murakami, 1986)

Una de las más sobrecogedoras historias de supervivencia llevadas al cine de animación. Una pareja de jubilados que vive en una zona rural de Inglaterra toma precauciones ante una avisada guerra nuclear, confiando a ciegas en cada indicación preliminar que da el gobierno. Leen folletos y construyen, con aparente cuidado, un refugio que los proteja de las consecuencias de una gran explosión. Patriotas y confiados, siguen paso a paso estos consejos, incluso después del bombardeo y la aparente aniquilación de los demás humanos. Tiene música de Roger Waters.

Sandra Bullock y George Clooney protagonizan esta película de Alfonso Cuarón ganadora de 7 Premios Oscar. (Foto: Warner Bros)

"Gravity" (Alfonso Cuarón, 2016)

La Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) tripula su primera misión al espacio al lado del experimentado astronauta Matt Kowalski (George Clooney). Un accidente y una nube de desechos espaciales que golpean la nave, desatan una serie de trágicos acontecimientos que ambos tendrán que enfrentar si quieren volver a la tierra. Mientras tanto, vamos conociendo las historias que los han llevado hasta allí, involucrándonos emocionalmente con ellos. La película ganó 7 premios Oscar, consagrando definitivamente la carrera del director mexicano. Gravity es considerada una proeza tecnológica.

Un padre y su hijo sobreviven a duras penas en el infierno postapocalíptico en el que se ha convertido la tierra en esta adaptación del relato de Cormac McCarthy. (Foto: Dimension Films)

"La carretera" (John Hillcoat, 2009)

Un padre y su hijo sobreviven a duras penas en el infierno postapocalíptico en el que se ha convertido la tierra. Los vestigios de civilización son escasos y la gran mayoría de supervivientes se han convertido en seres ávidos de calor y alimento, que buscan conseguir a cualquier precio. Aunque no se especifica qué es lo que ha ocurrido con el planeta, sabemos que las temperaturas son bajas y que no hay animales ni cultivos. Por si fuera poco, bandidos, locos y caníbales asolan los caminos. Protagonizada por Viggo Mortensen, está basada en una novela de Cormac McCarthy, de quien los hermanos Coen adaptaron "No Country for Old Men", el 2005.

Recordada por ser la película que al fin le dio un Oscar a Leonardo DiCaprio, "The Revenant" es una historia de supervivencia y venganza. (Foto: 20th Century Fox)

"The Revenant" (Alejandro González-Iñárritu, 2015)

Es 1823. El contexto es una América gélida y salvaje. Tras ver a su hijo asesinado, ser atacado por un oso y abandonado en el bosque por quienes lo creyeron muerto, Hugh Glass, un traficante de pieles, se las ingenia para sobrevivir al hambre y al crudo invierno, con la venganza como único motor. En medio de un territorio hostil, en el que las batallas eran el único pan seguro cada día, Glass peleará por alargar su vida lo suficiente como para encontrar al asesino de su hijo. La extraordinaria actuación de Leonardo DiCaprio le dio, por fin, su tan ansiado Oscar. La película es ya un clásico moderno.

Dos hermanos huérfanos intentan sobrevivir el tumultuoso periodo de post-guerra en Japón. (Fuente: Studio Ghibli)

"La tumba de las luciérnagas" (Isao Takahata, 1988)

El Studio Ghibli demuestra, una vez más, que no todo lo que se hace en animación se trata de aventuras felices solo para niños. Este filme fue el primero dirigido por Takahata y el tercero del estudio. Cuenta la historia de dos niños japoneses que sobreviven al bombardeo de su casa y su ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el relato de su supervivencia se va convirtiendo también en la narración de las duras condiciones que tuvieron que enfrentar no solo aquellos pequeños, sino todos sus compatriotas. El hambre, la muerte y la pobreza son el cruel escenario de este clásico de la animación.