Montesinos y Miguel Iza, Dick Cheney y Christian Bale, Dominic Cummings y Benedict Cumberbatch. Los hombres más cercanos al poder han sido retratados en la pantalla grande ya sea por su conducta cuestionable, su gran influencia en el gobierno o por su ambición desmedida. Ya lo decía Frank Underwood en la serie de Netflix “House of cards”: no se trata de quien habita la Casa Blanca, sino de quién se adueña de la Casa Blanca, el verdadero poder está detrás del poder.

Y detrás del poder suelen estar los asesores, aquellos personajes inmutables, misteriosos y con suficiente autoconfianza como para convencer a los hombres más poderosos del mundo de hacerles caso, incluso tal vez, obedecerlos.

Comparados con Rasputín, el asesor ruso que gozó de gran influencia en la dinastía Romanov, hasta los primeros años del siglo XX, los asesores son personajes que en la ficción se prestan fácilmente para el drama. Están cerca, pero nunca brillan. Tienen poder. Son inteligentes y tienen acceso a información que ningún ciudadano común podría imaginarse.

Recientemente, Dominic Cummings, el asesor del primer ministro inglés Boris Johnson, y personaje llevado al cine en la película “Brexit: uncivil war”, dejó caer la gota que rebalsó el vaso para los ingleses. Una investigación de los diarios “The Guardian” y “The Daily Mirror” reveló que el asesor presidencial manejó 400 kilómetros, junto a su mujer y su hijo de cuatro años, hasta la finca que sus padres poseen en la localidad de Durham. Esto no tendría nada de escandaloso si no fuera porque lo hizo durante el periodo de cuarentena obligada. Cummings aseguró que lo hizo para aislarse, ya que su esposa presentaba serios síntomas de coronavirus, pero los ciudadanos ingleses lo han visto como un acto que se suma a otros en una larga lista de privilegios a los que el asesor tiene derecho. "¿No entiende usted que muchos ciudadanos, muchas madres o padres solteros, no disponían de esa segunda residencia segura? ¿No le parece un error transmitir la idea de que al final queda a juicio de cada uno en qué momento se puede o no saltar las reglas?", cuestionaron los periodistas durante la conferencia que ofreció el mayor impulsor del Brexit, es decir la salida del estado británico de la Unión Europea.

En “Brexit: uncivil war”, Cummings es retratado como un hombre astuto dispuesto a todo para que los ingleses voten a favor de la desafiliación de la Unión Europea, aunque eso signifique utilizar información personal extraída de las redes sociales.

La producción de la película tuvo su drama propio, como lo consigna el diario “El País” de España. “En julio, alguien filtró el borrador inicial del guion, y “The Daily Beast” se lo mostró a varias personas involucradas en los hechos, entre ellas Steve Bannon, antiguo estratega jefe de Donald Trump. Su comentario fue de lo más categórico: “Tío, ¡esto son sandeces!”. La premiada periodista de “The Observer”, Carole Cadwalladr, toda una autoridad sobre el Brexit, también afeó las inexactitudes del texto: “No es arte; es desinformación”, publicó el medio español.

Por su parte, Benedict Cumberbatch, quien durante la campaña política se mostró abiertamente en contra del Brexit, al igual que otros actores como Jude Law y Keira Knightley, habría pedido al guionista de la película reescribir algunas escenas en las que aparecía su personaje. Según el diario “The Sunday Times” el actor sentía que “el guion original mostraba a Cummings con una luz favorable y quería interpretarlo como una figura mucho más oscura”, publicó el medio.

Un caso similar fue el de Dick Cheney, el vicepresidente de George W. Bush y que fue interpretado por Christian Bale, quien ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar por esa actuación. En la película “Vice” se hace una recopilación de los momentos más significativos de la carrera de Cheney, desde ser un joven ambicioso republicano que se convierte en hombre de confianza de importantes líderes políticos hasta que tiene la oportunidad de llegar a la vicepresidencia.

EN EL PERÚ TAMBIÉN

En el lado local no necesita presentación Vladimiro Montesinos Torres, el asesor del ex presidente Alberto Fujimori, cuyo perfil fue llevado al cine por el director Eduardo Guillot, quien eligió a Miguel Iza para interpretar al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La cinta estrenada en 2018 muestra los últimos momentos en el poder de Montesinos y su lucha por escapar de la justicia luego de haberse convertido en uno de los hombres más poderosos del país. “Montesinos es uno de los pocos malos contemporáneos que se pueden hacer, podría considerársele hasta un clásico. Me refiero al personaje, más allá de la persona o el delincuente. Lo es tanto como un Ricardo III o un Drácula”, dijo el actor sobre su personaje.

Un asesor puede ser un estadista que guía a un líder, pero puede ser también el hombre que mueve los hilos en medio de un complot. Puede ser un aliado, pero también ser la causa de la caída de todo un gobierno. Por eso son personajes cinematográficos por excelencia.

