La acusación de agresión sexual de Jimmy Bennett contra Asia Argento no es el único episodio sombrío de la polémica actriz italiana. Antes de su relación con el chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, quien se quitó la vida en junio de este año, Argento tuvo un romance con JT LeRoy, considerado el mayor fraude literario de los últimos tiempos.

Jeremiah Terminator LeRoy, conocido como JT LeRoy, se presentó al mundo como un hombre queer, violado sistemáticamente desde pequeño por sus abuelos, con VIH, depresivo, criado en un parking de camiones de Virginia, y obligado a prostituirse por su madre drogadicta. Su drama fue trasladado a varios libros autobiográficos que se convirtieron pronto en 'best sellers' y que conmocionaron al mundo por su crudeza. La historia impactó a la crema y nata de Hollywood, y pronto, celebridades como Winona Ryder y Courtney Love, se convertirían en seguidoras del "autor maldito", el realizador Gus Van Sant le pediría llevar su primera novela "Sarah" al cine, y finalmente, Asia Argento adaptaría una versión cinematográfica de su segunda novela "El corazón es mentiroso" y se enamoraría del escritor. Sin embargo, JT LeRoy escondía una gran verdad detrás de una peluca rubia de fantasía y lentes oscuros.

En octubre de 2005, el periodista Stephen Beachy de The New York Magazine delató toda la mentira detrás del JT LeRoy. En el artículo titulado "¿Quién es el verdadero JT LeRoy?", Beachy aseguraba que el escritor no era un hombre, y tampoco el autor de los escritos. Más tarde, otro informe de New York Times desenmascaró a JT LeRoy, asegurando que detrás de esa peluca estaba una joven llamada Savannah Knoop, cuñada de la verdadera escritora de los 'best sellers', Laura Albert.

En el documental "Author: La mentira de JT Leroy" (2016), dirigido por Jeff Feuerzeig, Laura Albert cuenta cómo creo este personaje que sedujo a la actriz italiana Asia Argento.

Savannah Knoop (JT LeRoy) y Asia Argento (Foto: Magnolia Films)

PASADO TRAUMÁTICO

En el filme de Feuerzeig, Laura Albert narra a la cámara como decidió crear un avatar para un escritor que nunca existió. Oculta tras la personalidad del joven abusado, Laura Albert cuenta su propia historia de abuso sexual. Más tarde, desarrolló una adicción por la comida que la hizo ganar peso y ocultarse de la vida social. Acostumbrada a crearse vidas y personalidades para agradarle a la gente, escribió un drama poderoso sin saber que llegaría ser el favorito en las librerías.



Tráiler del documental "Author: The JT LeRoy Story"

Ante el pedido de la editorial de presentarse frente al público, le rogó a su cuñada Savannah Knoop, una joven de aspecto andrógino, para que se hiciera pasar por el autor. Con una peluca falsa y lentes oscuros, Savannah Knoop convertida JT LeRoy, iba a las firmas de libros, participaba en mesas de Literatura y se codeaba con las estrellas de Hollywood en las alfombras rojas de todo el mundo. La crítica adoraba a LeRoy, y por eso Laura Albert empieza a ganar protagonismo. Ahora era presentada como Speedy, la asistente del escritor que lo había ayudado a alejarse de la prostitución.

Laura Albert (Magnolia Films)

LeRoy y Speedy, avatares de Savannah Knoop y Laura Albert, eran inseparables. Y si ya no es confuso este enredo, Asia Argento puso la cereza del pastel.

MENTIROSO AMOR

Antes de saberse la identidad real de JT LeRoy, el documental de Feuerzeig señala que habían tres personas que sabían toda la verdad: uno era el músico Billy Corgan, otro era el productor de televisión David Milch, y la tercera era la pareja de JT LeRoy, Asia Argento.



Aunque Argento lo niega todo, el documental indica que no solo conocía la verdad, sino que la mantenía oculta para promover su propia carrera cinematográfica.

La actriz tenía un romance con el "escritor maldito", y por supuesto, descubrió su verdadera sexualidad e identidad.

Argento tenía 27 años cuando hizo la película sobre JT LeRoy, y su coprotagonista, el niño que interpretó a su hijo, fue Jimmy Bennett, de siete años. En la cinta aplaudida en el festival de Cannes, la actriz italiana personificó a la madre de JT LeRoy, que usaba a su hijo para prostituirlo.

Tráiler de "El corazón es mentiroso", protagonizada por Asia Argento y Jimmy Bennett

"Esto es francamente malvado e inquietante", dijo Argento sobre los audios de su romance difundidos en el documental. "Estoy muy furiosa". Laura Albert indicó que Asia Argento había tenido relaciones sexuales con JT LeRoy (Savannah Knoop) en un esfuerzo por ganar los derechos de la película "El corazón es mentiroso". Argento dijo al New York Times que la acusación, que calificó de "desagradable" y "dolorosa", no tenía ningún mérito.

Laura Albert, en el documental "Author: The JT LeRoy Story" (Foto: Magnolia Films)

"Fue muy poco ético", dijo Asia al saber que iba ser incluida en el documental sobre el fraude. "Como director, nunca haría esto; como ser humano, nunca haría esto", comentó molesta. La sombra del engaño la sigue hasta el día de hoy.