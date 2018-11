"Asu Mare 3": vimos la entrega final de la comedia peruana y el resultado nos sorprendió

"Asu Mare", la historia más taquillera del cine peruano, estrenará este jueves 22 de noviembre su tercera y última entrega. Se trata de la mejor lograda de todas las cintas de esta trilogía protagonizada por Carlos Alcántara y en esta note te contamos por qué.

Tras asistir a la función de prensa de la película, resumimos en cinco puntos algunas de las impresiones que nos dejó el filme que seguramente dará que hablar en las próximas semanas:

1. Un nuevo estilo de narración

Después de dos películas al mando de Ricardo Maldonado, la nueva entrega de "Asu Mare" presenta un importante cambio en sus créditos: el ecuatoriano Jorge Ulloa, uno de los creadores de Enchufe TV, asumió la dirección y su incorporación en el equipo creativo le ha dado un giro atractivo al estilo de narración de la cinta: el uso de cámaras, de efectos de sonidos, los cortes para darle rapidez a los gags -entre otros recursos que han hecho de su canal de YouTube uno de los más populares de América Latina- son muy efectivos para garantizar las muchas carcajadas que se escuchan en en la sala durante la proyección. Un gran acierto.

2. Todo es válido en la comedia

Una de las principales virtudes de esta tercera entrega de "Asu Mare" es que, libre de pretensiones, se concentra en su objetivo principal: generar risas; y se toma varias licencias para conseguirlo. Los personajes pueden -al más puro estilo del cláun- salirse del tiempo de la historia para, por ejemplo, entender cuando alguien les habla en inglés leyendo los subtítulos que se proyectan para el espectador o justificar una acción diciendo que ya no tienen parlamento en sus libretos o hasta deteniendo por completo la escena para preguntarle qué hacer al director.

3. Una historia con matices

Si bien la película apuesta principalmente por los gags (los primeros minutos fácilmente funcionarían como episodios individuales de Enchufe TV: expectativa vs. realidad de una luna de miel, los cambios de humor de una madre gestante, por mencionar algunas), el guion escrito por Rásec Barragán ("Al fondo hay sitio"), Carlos Galiano ("Fragmentos") y el propio Jorge Ulloa tiene también momentos que desarrollan el lado emotivo de los personajes: el descubrimiento de verdades ocultas, los conflictos de un hombre que quiere ser un padre ejemplar pero que no ha tenido un buen modelo en su vida, etc.

4. Un elenco en su máximo potencial

Jorge Ulloa también ha sabido sacarle provecho al elenco. Según explicó Carlos Alcántra en una entrevista con Sonia del Águila para El Comercio, el ecuatoriano fue muy preciso en cuanto a sus indicaciones, tomó las mejores ideas antes de rodar, dejó nulo espacio para la improvisación, y eso se nota en los resultados. Mientras personajes estelares como los de Emilia Drago y Anahí de Cárdenas han conseguido un mayor lucimiento en esta entrega con escenas que explotan su vena cómica, los actores invitados aportan -y mucho. Gonzalo Torres (como un mimado profesor de flamenco y un iluminado instructor de yoga), Pietro Sibille (nuevamente en el rol de un taxista admirador de "Catacláun") y la dupla Johanna San Miguel/ Wendy Ramos (en la casa de lectura de cartas) ofrecen interpretaciones sobresalientes de lo que debe ser un actor de comedia.

5. Una dupla de oro y una joven revelación

Mención aparte merecen Ana Cecilia Natteri y Haydée Cárdenas, quien se suma para ser el contrapeso de 'la mamá de Cachín' como una 'casi suegra' igualmente 'achorada' y deslenguada. El encuentro entre ambas deja una escena notable a la que vale la pena prestarle atención en la sala. Pero así como ambas actrices se lucen con su experiencia, "Asu Mare 3" presenta a un nuevo valor: Alessandro Durand, el niño australiano/peruano de 12 años que interpreta al hijo mayor de Carlos Alcántara. Como para no perderlo de vista.

BONUS

Siguiendo el ejemplo de los taquillazos de Hollywood, "Asu Mare 3" no acaba con el mensaje de "fin" en la pantalla. Una escena post créditos, protagonizada por uno de los personajes estrella de la segunda parte, es el cierre perfecto de esta comedia.