La productora Tondero lanzó el tráiler oficial de la cinta peruana “Asu Mare 4″donde los amigos de ‘Cachín’: ‘Culi’, ‘Lechuga’, ‘Chato’ y ‘Poroto’, serán los protagonistas. Como se conoce, esta vez Carlos Alcántara está detrás de la pantalla dirigiendo esta divertida comedia.

Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilia Cossio y Miguel Vergara mostrarán lo mejor de su vena cómica, en esta taquillera cinta denominada ‘¡Asu Mare! Los amigos’, donde las aventuras, enredos y locuras estarán presentes.

“¡Aquí está el tráiler oficial de #AsuMareLosAmigos! 😱📽 La nueva entrega está dirigida por @cachinalcántara y protagonizada por el Culi, Lechuga, Chato y Poroto, quienes nos demostrarán que el valor de la amistad lo puede todo a través de divertidas aventuras y adversidades 👏🏼 ¡Alista la canchita y corre al cine este 09 de febrero en tu sala de cine favorita! 🎬🍿”, confirmó la noticia la productora Tondero en su cuenta de Instagra.

'Asu Mare' ofrece su cuarta entrega





Ricardo Mendoza ausente de ‘Asu Mare 4′

Una de las grandes ausencias en esta cuarta entrega de ‘Asu Mare’ será la de Ricardo Mendoza, quien interpretaba a ‘Tarrón’ en la comedia peruana. Así lo confirmó el propio actor en junio de este año en el programa de YouTube ‘Complétala’.

“Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”, contó Mendoza.

“Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’... Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, añadió.

El anuncio de que Mendoza no formaría parte de “Asu Mare: Los amigos” se dio luego de que el cómico fuese criticado en redes sociales por burlarse de las personas con síndrome de down durante la emisión de su programa “Hablando huevadas”. Por aquel entonces, Alcántara se manifestó en contra de ese comentario.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos(as) con habilidades diferente o con alguna condición médica, hay mucha gente, que continúa burlándose y riéndose de ellos, basta ya”, dijo el actor y director.