Tras más de trece años de espera, la secuela de “Avatar” ha presentado su primer avance, el cual tiene mucho que contar.

Titulada “Avatar 2: The Way of Water” (“Avatar 2: El camino del agua”), las primeras imágenes de la cinta indican que muchos años han pasado desde que Jake Sully (Sam Worthington) se unió a los Na’vi y logró detner la explotación de los recursos naturales de Pandora por parte de las fuerzas de la Tierra. En los siguientes años él y su pareja Neytiri (Zoe Saldaña) han logrado formar una familia y vivido apaciblemente, aunque sin dejar de prepararse para el eventual retorno de las fuerzas coloniales.

Es este el que se muestra en las imágenes del tráiler, con una nueva expedición lista para dominar nuevamente Pandora. Cabe señalar que en esta ocasión el conflicto no parece ser solo entre humanos y alienígenas azules, ya que en algunas escenas se puede ver a otros humanos peleando por la independencia del planeta.

Esto se extiende a la familia de Jake y Neytiri, quienes también parecen haber adoptado a un pequeño humano. Qué lazos tendrán y cómo esto influenciará la historia, tendremos que esperar a la salida de la película el 16 de diciembre de este año para saberlo.

Lo cierto es que la película da mucho que prometer fuera de su historia, al ser una franquicia que batió todos los récords de taquilla a su salida en 2009. Si la secuela de James Cameron logrará alcanzar el mismo nivel de éxito será algo que genera igual o más interés que el argumento de la propia película.