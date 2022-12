Como la cinta original, la película nuevamente gira en torno a Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine parapléjico inicialmente encomendado a la misión de infiltrarse en la población local gracias al programa ‘Avatar’, el cual permite ingresar su conciencia en el cuerpo de uno de los nativos na’vi. La secuela está ambientada a una década después de que Sully ayudara a sus nuevos aliados a expulsar a la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA) de Pandora, con el protagonista ahora convertido en el líder del clan Omatikaya, habitantes de las junglas del planeta, así como formando una nueva familia junto a Neytiri (Zoe Zaldaña). Esta existencia idílica termina con el regreso de las fuerzas de la Tierra, esta vez no solo con la intención de explotar los recursos naturales de Pandora, sino también colonizarla como un nuevo hogar para la raza humana.

Larga espera

El tiempo del regreso del RDA a Pandora es similar al esperado por las audiencias para la llegada de la secuela a los cines, un periodo inusitadamente largo en una industria cinematográfica cada vez más enfocada por continuar rápidamente franquicias como manera de hacer dinero; como bien sabe Marvel Studios que, en comparación, solo este 2022 ha lanzado tres películas (”Doctor Strange 2″, “Thor 4″ y “Black Panther 2″) y tres series (”Moon Knight”, “Ms. Marvel” y “She-Hulk”) ambientadas en la misma continuidad. El Comercio conversó con el productor de la saga “Avatar”, Jon Landau, quien explicó las razones de la demora.

Neytiri (Zoe Saldana) junto a Jake Sully (Sam Worthington) en una escena de "Avatar: El camino del agua". (Foto: 20th Century Studios) / 20th Century Studios

“Primero que nada, nosotros no nos apuramos. Queremos hacer las cosas bien”, indicó. “Cuando terminamos ‘Avatar’, necesitábamos un descanso para tocar otros intereses, como cuando Jim (James Cameron) construyó un submarino y exploró las partes más profundas del océano.”

El productor señaló que cuando Cameron regresó de su aventura submarina pudieron comenzar a trabajar en las secuelas de “Avatar”, las cuales decidieron hacer concurridamente. “Decidimos hacer cuatro, así que tuvimos que escribir cuatro guiones a un nivel que estuviéramos felices, lo que tomó varios años. De ahí tuvimos que hacer el diseño de toda la saga, así como filmar dos películas y un tercio de la tercera. Así que este es el momento preciso y tenemos todo listo para encajar”.

¿Por qué filmar todo de corrido en lugar de un formato más tradicional donde hay tiempo entre la filmación de cada secuela? Landau explicó que hubo factores de logística que complicaron la situación, como la edad de los actores. “Estas películas son sobre una familia, un tema universal que es importante para transmitir a las audiencias. Los niños son jóvenes en este filme, tienen entre 7 y 15 años. Si hiciéramos una película y volviéramos tres años después para rodar otra, serían mayores.”

De izquierda a derecha, los personajes de Tsireya (Bailey Bass), Neytiri (Zoe Saldana), Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Jake Sully (Sam Worthington). (Foto: 20th Century Studios) / 20th Century Studios

Es así que además del regreso prominente de los personajes de Jake Sully y Neytiri, tenemos la inclusión de una serie de nuevos protagonistas que conforman su nueva familia, comenzando con el primogénito Neteyam (James Flatters), así como su hermano Lo’ak (Britain Dalton) y sus hermanas Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) y Kiri (Sigourney Weaver). Este último es un personaje particularmente interesante en la película, pues es el segundo que Weaver interpreta en la franquicia, cambiando de la científica humana Grace Augustine – una de las aliadas de Sully en la primera película – a una adolescente na’vi gracias al poder de los efectos especiales.

No es el único actor que regresa de azul a la franquicia, con Stephen Lang volviendo al rol del coronel Miles Quaritch tras su muerte en el clímax de “Avatar” (2009). Su regreso se debe a otro programa de la RDA donde la memoria de soldados fallecidos es insertada en cuerpos artificiales de na’vi como ‘recombinantes’.

Lang, quien ganó un premio Saturn por su interpretación de Quaritch, advirtió que no esperen que sea exactamente el mismo personaje de la primera película. “La oportunidad de volver vino de Jim Cameron. Él sentía que el personaje valía la pena continuar de alguna manera”, indicó el actor en conversación con El Comercio. “No es realmente un regreso. Es un nuevo y mejorado Quaritch, pero que no es el mismo, ya que si lo fuera no tendría sentido traerlo de vuelta.”

Quaritch (Stephen Lang) ve una imagen de su versión humana. (Foto: 20th Century Studios) / 20th Century Studios

Es así que Lang señaló que habitar en el cuerpo de un na’vi ha tenido efectos notables en su personaje: “Quaritch era un hombre que realmente sabía quién era. Mantenía las cosas simples, se enfocaba en la misión, era muy leal y era un buen líder a su manera, lo cual lograba gracias a su pensamiento lineal”, señaló. “¿Pero sabes qué pasa cuando es reconstituido y su ADN recombinado con el de un na’vi? Hay cosas que están entrando en su torrente sanguíneo azul que nunca habían estado antes y que él no sabe que significan. Es este sentido de dislocación interna lo que lo hace interesante de interpretar”.

Además… El villano perfecto, por Stephen Lang Con experiencia interpretando a varios villanos como Quadritch (“Avatar”), Khalar Zym (“Conan el bárbaro”) y Ike Clanton (“Tombstone”), Stephen Lang sabe algo de villanos, por lo que le preguntamos que característica necesita uno de estos para ser fascinante. “Creo que un gran villano es como una especia exótica, es decir, debe usarse con moderación y eficacia. Los villanos que más me gustan son villanos de los que no te cansas y desearías que hubiera más de ellos. Puedes exagerar con el villano también, y entonces es como lo que sea, ya no es genial. Pero para mí diría que se necesita la cantidad justa de pantalla, que el tiempo sea utilizado con eficiencia es realmente muy importante. Cuando piensas en los grandes villanos, ya sea Margaret Hamilton en el "Mago de Oz", o Jack Palance en "Shane", - que es probablemente mi villano favorito de todos los que hay - son muy atractivos de una manera realmente espeluznante, ¿sabes? Quiero decir, la verdad es que la Bruja mala del Oeste es una cosa fea, fea, pero es muy divertido mirarla. Me parece que ya sabes, y creo que tiene que haber. Tiene que haber una atracción.”

El camino del agua

Como su nombre lo indica, “Avatar: El camino del agua” nos llevará a los océanos de Pandora para conocer a un nuevo clan de Na’vi, los acuáticos Metkayina, dirigidos por Ronal (Kate Winslet) y Tonowari (Cliff Curtis). Además de servir como excusa para mostrar hermosos paisajes acuáticos - una particular fascinación del propio James Cameron -, este cambio de escenario permite a los productores de la saga expandir su universo sin salir de la luna.

De izquierda a derecha: Ronal (Kate Winslet) y Tonowari (Cliff Curtis), los líderes del clan Metkayina. (Foto: 20th Century Studios) / 20th Century Studios

“Tomamos la decisión de mantener nuestras historias en Pandora. Lo que estamos haciendo es, en vez de introducir a otras razas alienígenas, les presentamos nuevos clanes de na’vi que se ven muy diferente a nivel fisiológico, como su forma, el color de su piel”, señaló Jon Landau. “También introducimos en ‘El camino del agua’ a los tulkun, una especie (de ballenas) inteligentes que también está conectada Eywa (la fuerza conectora del planeta)”.

Para el productor, el rol de Pandora y las películas de la saga “Avatar” no es solo entretener, sino también servir como una especie de espejo de nuestro propio planeta, celebrando nuestra diversidad cultural y la manera en que todos estamos conectados, un mensaje que espera seguir a lo largo del resto de las secuelas.

Un tulkun, una especie de ballenas inteligentes que habitan los mares de Pandora. (Foto: 20th Century Studios) / 20th Century Studios

“Nos encantan estos cuatro guiones de nuestras películas. Cada uno de ellos tiene una gran emoción, un gran núcleo emocional, pero también son más que eso”, consideró Landau. “Cada uno tiene temas importantes en nuestra vida cotidiana que queremos transmitir al público a través del entretenimiento como la valoración por la diversidad cultural de los pueblos indígenas, el respeto por lo que nos depara la naturaleza y por lo que nos depara la historia con lugares como Machu Picchu. Queremos celebrar y hacer que la gente aprecie cosas como estas en todas las secuelas.”

“Avatar: El camino del agua” llega a cines el 15 de diciembre.